NBC: Путину подготовили психологический портрет Трампа

Президенту России Владимиру Путину подготовили психологический портрет Дональда Трампа, сообщила телекомпания NBC News со ссылкой на высокопоставленного советника Кремля.

По данным американской телекомпании, в предварительных выводах этого психологического досье новый американский лидер характеризуется как человек склонный к риску, который в то же время может быть наивным.

«Трамп в полной мере не понимает, кто такой Путин, а он может быть очень жестким парнем», – заявил NBC News бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров.

Досье составляется бывшими дипломатами и сотрудниками аппарата Путина, добавил он.

Попытка понять умонастроения американского президента делается для того, чтобы помочь Путину во время его первой встречи с новым лидером США, дата которой пока не назначена, отмечает телекомпания.

«В Кремле ведется серьезная подготовительная работа, в том числе готовится документ на семи страницах, который описывает психологический портрет Трампа, основанный, прежде всего, на событиях последних двух-трех месяцев и последних недель», – рассказал Федоров, отметивший, что он знает Трампа с 2000 года.

Досье регулярно обновляется, сказал он, добавив, что многие в Кремле считают, что Трамп относится к своему президентству как к бизнесу, сообщает NBC News.