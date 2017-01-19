Кремль заявил, что поддерживает процесс ядерного разоружения

Кремль в четверг оспорил заявление уходящего президента США Барака Обамы, касающееся сокращения ядерных вооружений, заявив, что Россия всегда готова обсуждать пропорциональное сокращение своих арсеналов.

Накануне Обама заявил, что говорил президенту Владимиру Путину о готовности США продолжать работу по ядерному разоружению, но Россия, якобы, не хочет вести переговоры.

«Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения, он не может быть диспропорциональным», – приводит слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова «РИА Новости».

Песков добавил, что разоружение не может и не должно вести к нарушению ядерного паритета, который является критически важным для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.