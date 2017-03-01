Кремль не удивлен отсутствием ссылок на Россию в речи Трампа

Кремль объявил в среду, что не удивлен отсутствием ссылок на Россию в речи президента США Дональда Трампа перед Конгрессом США, но отметил, что будет ждать действий, которые помогут России ориентироваться.

В обращении Трамп не упоминал о России или конфликте в Украине. Он призвал к укреплению вооруженных сил и вновь подтвердил приверженность США НАТО, при этом настаивая, чтобы члены альянса выполняли свои финансовые обязательства.

«Нет, не удивило, – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удивило ли Кремль подобное отсутствие ссылок на Россию. – Он президент Соединенных Штатов Америки, естественно он занимается американскими делами».

«Это абсолютно нормально», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков указал, что в России слышали разные заявления президента Трампа, касающиеся российско-американских связей.

«В данном случае мы исполнены терпения, ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться», – отметил представитель Кремля.