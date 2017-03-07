В Кремле проигнорировали обвинения в адрес Дмитрия Медведева

МОСКВА – В России по существу отмахнулась от обвинений в коррупции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет газета The Washington Post. Эти обвинения на днях были выдвинуты Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в виде подробного доклада и 50-минутного видеоролика.

В Кремле действительно фактически проигнорировали итоги расследования ФБК в отношении «тайной империи» премьер-министра, хотя и признались, что знакомы с газетными публикациями, посвященными этой теме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не называть Навального по фамилии, отметив лишь, что «это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина» (цитата по ТАСС). Действия оппозиционера он объяснил тем, что тот включился в президентскую гонку и ему необходим пиар.

«Об обвинениях, выдвинутых, по словам Навального, на основании общедоступных документов, также сообщали сетевые новостные порталы и некоторые влиятельные газеты, – цитирует inopressa.ru The Washington Post. – Однако их проигнорировали подконтрольные правительству телеканалы и почти все печатные издания, последовавшие указаниям пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, которая сказала, что нет смысла комментировать "пропагандистские выпады"».

По данным фонда Алексея Навального, для Медведева и его семьи в разных уголках России построено несколько загородных резиденций с вертолетными площадками и пристанями, приобретены особняки, яхты и винодельни. Кроме того, в ФБК выявили, что оффшорному предприятию, связанному с Медведевым, принадлежит поместье с виноградниками и оливковыми рощами в Тоскане (Италия) общей площадью 100 гектаров.

Стоимость всех упомянутых в расследовании активов оценена ФБК примерно в 70 млрд. рублей (около 1 млрд долларов).

«Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица», – констатируется в докладе ФБК.

Финансируется созданная тайная империя за счет щедрых пожертвований бизнесменов и кредитов коммерческих банков, утверждается в публикации ФБК.

Сам Алексей Навальный в радиопередаче «Эхо Москвы» назвал выстроенную систему «взяткой» и посетовал на апатичную реакцию общества в связи с результатами расследования.

Экс-депутат Госдумы, полковник КГБ в отставке Геннадий Гудков в интервью Русской службе «Голоса Америки» охарактеризовал реакцию Кремля в связи с разоблачениями ФБК как «анормальную».

«Руководство страны во главе с президентом любят говорить, что коррупция в стране – главная беда, с которой они якобы борются, – добавил он. – На самом деле они борются с ней по принципу «если мафию нельзя победить, то ее надо возглавить». Если власти в публичном пространстве заявляют о необходимости пресечения на корню коррупционной деятельности, то начинать надо с самих себя и своего ближайшего окружения. А если Путин, курирующий все силовые структуры, не знает, что творит его подчиненный, или непосредственный партнер по управлению страной, то что это тогда за президент?»

Значит, это просто нежелание ворошить улей и признание того, что коррупция стала смыслом и фактом существования действующей власти, настаивает Геннадий Гудков. По его убеждению, никаких мер в отношении Медведева, кто бы ни привел такие факты, принято не будет.

«Это говорит о том, что коррупция у нас стала нормой жизни и доктриной власти, – продолжил он. – Тем самым в России поставлен крест на всяких попытках борьбы с коррупцией, хотя фактически эта борьба никогда и не велась. Совершенно очевидно, что страна разделена на «неприкасаемых» и всех остальных».

По оценке экс-депутата, стоимость упомянутых в расследовании активов превышает годовой бюджет такой дотируемой республики, как Чечня.

В свою очередь, председателя правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Russia» Елену Панфилову, кремлевская реакция на разоблачения Алексея Навального, нисколько не удивила.

«Если бы мы жили в немного другом государстве с другими, изначально заданными моральными и правовыми модусами, то тогда ответа стоило бы ждать иного, – сказала она в комментарии «Голосу Америки». – А так – ничего нового. Подобных фильмов и разоблачений было (в России) довольно много. Хотя надо признать, что поскольку речь идет о премьер-министре, то это, безусловно, из ряда вон выходящая история».

По словам Елены Панфиловой, в «нормальном государстве» в любом случае на подобные обвинения должны давать хоть какие-то внятные ответы, а не просто отмахиваться от них.

«Но у нас нет такой традиции, такого правила, поэтому все так и происходит, как происходит», – констатировала она.

Председатель правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Russia» считает, что факты, предъявленные Навальным в отношении премьера, надо внимательно изучить и проанализировать.

«И мы сейчас к этому приступили, – подчеркнула она. – Попытаемся разобраться, что все это означает. Факты сами по себе ни о чем не говорят, кроме того, что они описывают. В соответствии с юридической квалификацией требуется сопоставление их с другой информацией. Это действительно то, чем надо сейчас заниматься, а заниматься этим должно, на мой взгляд, и государство и общество».

Как представляется Елене Панфиловой, ни в одной стране с развитой демократией такая реакция властей на обвинения в коррупции по адресу крупного политического деятеля была бы невозможной.

«Мы видим, что происходит в той же Франции по куда менее значительным поводам», – резюмировала она.

Выложенный Навальным на YouTube видеоролик со скандальными данными про Медведева просмотрели более 5 миллионов человек.