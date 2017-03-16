Россия отрицает причастность своих спецслужб к хакерским атакам

МОСКВА – Российские власти в четверг дружно отвергли возможность того, что Федеральная служба безопасности России могла быть причастна к деятельности хакеров, взломавших портал компании Yahoo в 2014 году.

«Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-то российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве», – заявил журналистам 16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. От отметил, что считает некорректным предположение, что ФСБ могла не контролировать действия своих сотрудников.

Мы не слышали никаких обвинений такого рода. В данном случае я не говорю о массовых сообщениях в СМИ

Представитель Кремля добавил, что «Россия всегда была заинтересована и говорила об этом на различных уровнях в сотрудничестве в области противодействия киберпреступности в интересах обеспечения кибербезопасности».

Песков считает, что обвинения в адрес госструктур России во вмешательстве в компьютерные сети в США пока не звучали: «Мы не слышали никаких обвинений такого рода. В данном случае я не говорю о массовых сообщениях в СМИ. Их нельзя воспринимать как обвинения. Надеемся, что получится завладеть какой-то официальной информацией на этот счет».

Между тем в начале января руководители разведывательного сообщества США прямо заявили на слушаниях в Конгрессе о причастности российских государственных структур к атакам на серверы американских политических партий.

Мы неоднократно призывали соответствующее ведомство, визави в США, к сотрудничеству, чтобы установить истину

Кремль в своей реакции был поддержан российскими парламентариями. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил агентству «Интерфакс»: «Мы уже неоднократно говорили, что официальная государственная политика в области атак государственных и иных сайтов иностранных государств в мирное время у нас не рассматривается и не присутствует».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию о связи хакеров, взломавших многие миллионы почтовых ящиков на Yahoo, перешел от отрицаний к обвинениям: «Мы неоднократно призывали соответствующее ведомство, визави в США, к сотрудничеству, чтобы установить истину, чтобы саму возможность саму повторения таких ситуаций в ближайшем будущем и в принципе исключить. Видимо наших коллег в США интересует не борьба против подобного рода взломов, а вымышленные виртуальные взломы, и подобная ситуация используется для маргинализации имиджа России в США и в мире».

При этом другой депутат Госдумы, председатель комитета палаты по информационной политике Леонид Левин, заметил, что «некоторые из обвиняемых США граждан достаточно давно упоминаются в российской прессе как лица, которых российские правоохранительные органы подозревают в различных преступлениях, в том числе и компьютерной направленности».

Накануне Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двух сотрудников ФСБ России и двоих гражданских лиц.

При этом один из тех, кому предъявлены обвинения - 33-летний Дмитрий Докучаев - в декабре 2016 года был арестован в России по подозрению в государственной измене (об этом ранее сообщала Русская служба «Голоса Америки».

Американская сторона при оглашении обвинения особо подчеркнула то, что спецслужбы России фактически сотрудничали с теми, кого сами обязаны ловить. Заместитель генерального прокурора США Мэри Маккорд, участвовавшая 15 марта в оглашении обвинения сотрудникам ФСБ и тем, кого правоохранительные органы США считают профессиональными хакерами, сказала: «То, что преступникам помогал тот самый отдел ФСБ, с которым агенты ФБР сотрудничают для предотвращения киберпреступлений, выходит за все возможные рамки».