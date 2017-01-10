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Россия обвиняет США в новых попытках нанести урон отношениям

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь Кремля прокомментировал призывы сенаторов к ведению новых санкций и расширение «списка Магнитского»

Предлагаемый Сенату законопроект о санкциях против России в связи с обвинениями в попытках повлиять на президентские выборы в США направлен на закрепление ущерба, уже нанесенного американо-российским отношениям, заявили в Кремле во вторник.

«Это внутреннее дело США, но здесь мы видим продолжающиеся попытки по исключению какого-либо диалога между нашими двумя странами и попытки удар за ударом нанести урон перспективам наших дальнейших двусторонних отношений», – цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Республиканский сенатор Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес в понедельник объявили, что они внесут законопроект о введении «всеобъемлющих» санкций против России в связи с ее попытками повлиять на выборы в США в 2016 году.

Комментируя санкции США против нескольких российских официальных лиц, введенные в соответствии с Законом Магнитского, о которых было объявлено в понедельник, Песков назвал их дополнительными шагами «по рукотворной деградации наших отношений».

Он добавил, что не может сказать, последуют ли за ними ответные действия Москвы.

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