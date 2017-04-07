Украина солидарна с США в противодействии преступлениям режима Башара Асада

КИЕВ – Любое применение химического оружия является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины 7 апреля относительно ситуации в Сирии.

«Виновники должны быть безусловно привлечены к ответственности. Безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлений с его стороны. Хроническое блокирования Россией работы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку», – подчеркивается в заявлении.

Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии

Украинские дипломаты отмечают, что «действия Соединенных Штатов Америки должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима, в частности против мирного населения»

«Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии», – говорится в заявлении МИДа Украины.

В ходе телефонного разговора 7 апреля с вице-президентом США Майком Пенсом, президент Украины Петр Порошенко «выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейших военных преступлений режима Башара Асада против мирного населения в Сирии».

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, в свою очередь, Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с Соединенными Штатами.

О ситуации в Сирии: в ООН и Кремле

В свете последних сообщений о ракетных ударах Соединенных Штатов по Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могли бы усугубить страдания сирийского народа.

В заявлении, обнародованном в пятницу, сообщает Радио ООН, Антониу Гутерриш вновь выразил глубокое возмущение использованием химического оружия в Хан-Шайхуне, приведшим к смерти и увечьям множества ни в чем не повинных людей.

«Он подчеркнул, что виновные в подобных преступлениях должны за них ответить. Антониу Гутерриш сообщил, что следит за сообщениями об авиаударах, нанесенных США по сирийской авиабазе в Шайрате. Осознавая опасность эскалации, он призвал проявлять сдержанность», – сообщает Радио ООН.

Генсек ООН отметил, что эти инциденты только укрепляют его уверенность в том, что урегулировать конфликт можно только политическим путем.

В Кремле заявляют о существенном повышении рисков «столкновения РФ и США в Сирии» после ракетного удара «Томагавками».

«На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска –риск повышен существенно», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 7 апреля РИА «Новости».

Возникает один вопрос – почему Асад дважды применял химическое оружие? Кто и зачем позволил Асаду использовать эту возможность?

Представители Шестого Флота Соединенных Штатов, на своей странице в Фейсбуке сообщают, что в ракеты были выпущены в ответ на использование химического оружия сирийским режимом 4 апреля.

В операции в акватории Средиземного моря участвовали два эсминца, которые по указанию президента США, провели ракетный удар крылатыми ракетами в направлении сирийского военного аэродрома Шайрат.

Этот удар крылатыми ракетами типа «Томагавк» был ответом на химическую атаку 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне, в результате которой были убиты и ранены сотни ни в чем не повинных сирийцев, включая женщин и детей.

Россия, Асад, и глобальная политика

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов поясняет, почему, как он считает, ракеты «Томагавк» подтвердили желание Соединенных Штатов остановить конфликт в Сирии, но и действовать в интересах американской нации.

«Кроме некоторых базовых обещаний, Дональд Трамп выступал с критикой позиций предыдущей администрации, говорил о том, что новая не будет такой. И когда в Сирии было применено химическое оружие, Дональд Трамп сказал, что это последствия невнятной политики предыдущей администрации. Если бы он согласился с данной ситуацией, он опроверг бы свою риторику, риторику сильного лидера», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Леонов отмечает, что по сирийскому вопросу в окружении Дональда Трампа выработана жесткая и предельно внятная позиция.

«Сегодня очевидно – Москва попала в достаточно сложную ситуацию. Возникает один вопрос – почему Асад дважды применял химическое оружие? Кто и зачем позволил Асаду использовать эту возможность? Вероятно, он сыграл на опережение и отрезал пути для Трампа и Путина, и каких-то переговоров по сирийскому вопросу – сейчас все выглядит так, что если Асад снимается с доски – Россия будет вынуждена уйти из Сирии и всего Ближнего Востока.

В Сирии, 6 апреля, он получил ответ игрока, который готов действовать предельно быстро и предельно жестко

Именно влияние на Ближнем Востоке оставляет Россию в большой игре и таким образом, через Асада, она имеет хотя бы ограниченные атрибуты влияния на глобальную политику», – подчеркивает Александр Леонов.

Эксперт отмечает, что на протяжении последних лет Владимир Путин неоднократно пересекал «красные линии» в мировой политике, а в ответ на его действия звучали лишь «глубокая озабоченность ситуацией», или вводились постепенные секторальные санкции.

«В Сирии, 6 апреля, он получил ответ игрока, который готов действовать предельно быстро и предельно жестко. В свою очередь, риторика России по поводу ударов США показала не просто двойственную позицию Москвы, но и ее двойные стандарты – Кремль говорит об агрессии и вмешательстве в дела мирной страны, но мы видим, что Россия под риторикой защиты гуманитарных принципов ведет войну на востоке Украины, аннексировала часть украинской территории – полуостров Крым», – говорит Александр Леонов.

Вместе с тем, он считает, что повестка для переговоров во время визита государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в Москву на следующей неделе может претерпеть кардинальные изменения.

«До некоторых пор было известно, что в повестку дня визита в Москву включено обсуждение Донбасса, сейчас же понятно, что сам фон для диалога будет крайне неблагоприятен для Кремля – применение химического оружия, фактически, сделало Россию соучастницей применения химического оружия.

Кроме того, если визит состоится, непонятно, о чем стороны будут говорить: Москва приостановила действие меморандума по Сирии, что, очевидно, может быть угрозой прямых столкновений, если не вооруженных сил или авиации», – говорит Александр Леонов.

Москва и Вашингтон: эволюция представлений друг о друге

Демонстрацией реальной американской внешней политики по ключевым вопросам международной повестки дня, российский политолог Андрей Окара называет ракетный удар по авиабазе в Сирии.

«В последнее время было много иллюзий в отношении будущего американо-российских отношений. Сначала были возгласы российских пропагандистов, что «Трамп-наш», потом Дональд Трамп в своем Твиттере кратко отметил, что не признает захват Крыма.

Для России поддержка сирийского режима – это тупик, но России приходится защищать Асада, даже тогда, когда его преступления совершенно неадекватны

После этого отношения к президенту США стали понемногу меняться – о нем в России перестали говорить в восторженных тонах. Потом были заявления представителей Госдепартамента о необходимости поддерживать Украину, американских сенаторов – эти небольшие, но постоянные шаги очень сильно добили существовавшие иллюзии», – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Реакция официальной Москвы на действия Соединенных Штатов, по мнению Андрея Окары, является продуктом «неадекватной политики по Сирии», которая связана с абсолютной поддержкой режима Башара Асада.

«В России курс на поддержку Асада связывают с глобальной политикой. Там считают, кто о против Асада, тот автоматически против России, потому что Асад вписывается в российское представление о добре, но не о зле.

Для России поддержка сирийского режима – это тупик, но России приходится защищать Асада, даже тогда, когда его преступления совершенно неадекватны, сравнимы с варварством, не вписываются в военные действия 21 века, Россия тем не менее готова ветировать резолюции Совбеза ООН, закрывать глаза на газовые атаки против мирного населения», – считает Андрей Окара.

По мнению Андрея Окары, за последние несколько недель «украинский вопрос» снова вернулся в международную повестку дня, и есть основания полагать, что он станет составляющей международной политики Соединенных Штатов.

«Российское телевидение рассказывает, что Запад устал от Украины и украинской проблематики. Но мы видим, что проекция Запада по украинскому вопросу в очередной раз упрочилась.

Ранее казалось, что эффективная работа российского пропаганды и лоббизма на эту тему привели к тому, что Запад готов был отвернуться от Украины, но на Западе, вероятно, по-другому оценили ситуацию: мы видим заявления американских и европейских политиков в поддержку суверенитета Украины, МВФ продолжил сотрудничество», – отмечает Андрей Окара.

Эксперт считает, что Украина является критически значимой страной для западных партнеров, которые не готовы отдавать ее в зону стратегических интересов России.