Павел Климкин: есть четкий американский интерес поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией

КИЕВ – Новая команда в Вашингтоне отлично осознает, с какими вызовами ей придется столкнуться в контексте конфликта между Киевом и Москвой.

Я считаю, что новая команда очень четко понимает, кто, где находится, что такое современная Россия, которой совершенно нельзя доверять

Об этом 7 марта после первой встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил в эксклюзивном интервью Укринформу министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что новая команда очень четко понимает, кто, где находится, что такое современная Россия, которой совершенно нельзя доверять. Они понимают, что есть четкий американский интерес поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, о чем сегодня (во время встречи в Госдепе – ред.) было сказано, а также интерес поддерживать Украину на пути реформ. Это для меня было очень важно услышать», – отметил Павел Климкин.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, во время встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министр иностранных дел Украины поблагодарил за солидарность Соединенных Штатов в борьбе Украины против агрессии России.

Опыт, который генерал-лейтенант Герберт Раймонд Макмастер получил при изучении стратегии гибридной войны РФ в Украине по поручению командования армии США, дает ему возможность в полной мере понять вызовы, с которыми сталкивается Украина

«Последовательная практическая поддержка, которую оказывают Соединенные Штаты, позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформирования сектора безопасности и обороны», – отмечается в сообщении украинского правительства.

Во время встречи в Вашингтоне с советником президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенантом Гербертом Рэймондом Макмастером (Herbert Raymond McMaster) министр Павел Климкин указал на важность продолжения сотрудничества между странами на основе уже полученного опыта.

«Опыт, который генерал-лейтенант Герберт Раймонд Макмастер получил при изучении стратегии гибридной войны РФ в Украине по поручению командования армии США, дает ему возможность в полной мере понять вызовы, с которыми сталкивается Украина», – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИДа Украины.

Павел Климкин поблагодарил американскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в контексте борьбы против агрессии РФ, и призвал к дальнейшей военно-технической помощи Украине.

О новом этапе отношений

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас говорит о том, что на новом этапе отношений между Украиной и Соединенными Штатами нет дискуссии о санкциях.

Они забыли, что президент Америки – это в первую очередь президент Америки и республиканец, а не друг России

«Антироссийские санкции будут продолжены, среди главных рассматривают вопрос не только вокруг Донбасса но и Крыма. Это, пожалуй, самый главный сигнал и причины почему продолжаются санкции – не только за Донбасс, но и за Крым.

Все это время россияне думали, что тема Крыма в повестке дня новой администрации будет закрыта. Они забыли, что президент Америки – это в первую очередь президент Америки и республиканец, а не друг России», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Курпас считает, что политика президентов-республиканцев всегда была очень жесткая по отношению к России, и «у них нет нерешительности демократов».

В американской внешнеполитической повестке дня Украина не занимает первые строчки, но в Вашингтоне понимают, что Россия – это угроза

«Мы видим и слышим то, что говорит Дональд Трамп, что делает Америка во внешней политике. Особенность республиканцев в том, что они не демагоги, они не окружают свою деятельность рекламными заявлениями, – они просто делают свою работу. Именно при республиканцах всегда делались серьезные шаги во внешней политике», – отмечает Алексей Курпас.

Алексей Курпас призывает не забывать, что Белый дом возглавил президент, который декларировал изменения во внутренней политике США.

«Это не мешает президенту Дональду Трампу наводить порядок во внешней политике. При демократах были упущены многие внешнеполитические рычаги, в том числе, и в борьбе против ИГИЛ. В американской внешнеполитической повестке дня Украина не занимает первые строчки, но в Вашингтоне понимают, что Россия – это угроза, и если ее не остановить сегодня, то завтра это будет еще большая угроза.

И если при демократах Россия пыталась выживать Америку из Сирии и других ближневосточных стран, то новое республиканское правительство не даст этого сделать», – подчеркивает Алексей Курпас.

Основной акцент – к встрече президентов

Украинский политолог Виталий Филипповский считает, что пока рано говорить о каких-либо конкретных результатах переговоров, которые определяют направление развития отношений между странами.

Тем более, на встречу Петра Порошенко и Дональда Трампа будет влиять контекст встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

«Пока мы видим комментарии с украинской стороны, без подробностей переговоров с оценочными суждениями. Похоже на гиперболизацию итогов встречи глав внешнеполитических ведомств. Вероятно, что до встречи президентов Соединенных Штатов и Украины ни о какой конкретной политике взаимоотношений между странами говорить не приходится.

Тем более, на встречу Петра Порошенко и Дональда Трампа будет влиять контекст встречи Дональда Трампа и Владимира Путина», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Виталия Филипповского, в диалоге с администрацией Дональда Трампа Украина хотела бы заручиться поддержкой по тем вопросам, которые были предметом дискуссий на протяжении последних трех лет.

«Это вопрос представления летального оружия, сохранения и расширения финансовой помощи, гарантирование политической поддержки в противостоянии с Россией, и вхождение США в «Нормандский формат».

Расширение этого формата позволило бы Украине увереннее вести переговоры с Россией. С другой стороны, Украина могла бы расширить «точку соприкосновения» в сфере военного сотрудничества: опыт украинских военных мог быть применим в борьбе с террористами – ИГИЛом.

Этот вопрос в отношениях неоднозначный, но украинские Вооруженные силы имеют такой опыт, который могли бы перенять американские коллеги», – подчеркивает Виталий Филипповский.

Виталий Филипповский считает, что сегодня сложно говорить о «ярко выраженной единой позиции Белого дома по "украинскому вопросу"».

«Это можно объяснить тем, что американские партнеры не спешат, и во внешней политике «украинскому вопросу» уделяется скромное место. С другой стороны, внимание Дональда Трампа приковано к внутренним вопросам, и время рассмотрения «украинского вопроса» еще не пришло», – говорит Виталий Филипповский.