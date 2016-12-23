США осудили признание 150-й НКО в России «иностранным агентом»

Госдепартамент США осудил признание 150-й по счету неправительственной организации в России «иностранным агентом», имевшее место 19 декабря. Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Джон Кирби, использование термина «иностранный агент» предполагает отношение к этим организациям как как предателям. При этом он напомнил, что речь идет об организациях, занимающихся, среди прочего, «борьбой с пытками, предотвращением распространения ВИЧ / СПИДа и даже защитой перелетных птиц.

Народ России заслуживает сильного и демократического государства, уважающего ту роль, которую играет гражданское общество, продолжал Кирби.

«Мы призываем российское правительство отменить этот закон, а также придерживаться своих международных обязательств в сфере прав человека», – заявил он.