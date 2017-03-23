В Киеве убили бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова

КИЕВ – В центре Киева неизвестный выстрелами из пистолета убил бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Убийство произошло 23 марта возле отеля «Премьер Палас», нападавший на Дениса Вороненкова и его охранника получил ранения и находится в лечебном заведении под охраной, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Но на сегодняшний момент мы понимаем, учитывая личность погибшего, и среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине», – сказал во время брифинга для прессы заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

Представители официальной власти сообщают о «нескольких выстрелах» из пистолета ТТ, в результате которых погиб Денис Вороненков и был ранен его охранник.

В эфире телеканала 112 Украина начальник главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко отметил, что есть «первая версия» – это заказное убийство.

«Была перестрелка около сорока минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», – сказал Андрей Крищенко.

Украинское национальное информационное агентство сообщает, что бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков осенью 2016 года уехал из России из-за уголовного преследования. В декабре он получил украинское гражданство и являлся свидетелем по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

Представители украинской власти убийство бывшего российского депутата Госдумы связывают с действиями российских спецслужб.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Фейсбуке, что «президент провел совещание с силовиками относительно циничного убийства Дениса Вороненкова».

«Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», – заявил украинский президент.

Он отметил, что «Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности – роли Януковича относительно введения в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

Вместе с тем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке данное убийство называет политическим.

«Уже второе политическое убийство в самом центре Киева за последние несколько месяцев. До сих пор не раскрыто убийство Павла Шеремета, совершенное средь бела дня под камерами. А в это время Служба безопасности Украины в свободное от занятия бизнесом время тратит все ресурсы на слежку за политическими оппонентами. Я знаю, о чем я говорю. В Грузии при мне не было ни одного нераскрытого теракта или заказного убийства», – отмечает Михаил Саакашвили.

Как только что стало известно, официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке отметила, что «СБУ не осуществляла охранных мероприятий в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова».

«Василий Грицак подчеркивает, что распространенная в СМИ информация об осуществлении к нему охраны сотрудниками СБУ является неправдивой. В настоящее время, дело расследуется следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева», – подчеркнула Елена Гитлянская.

Русская служба «Голоса Америки» продолжает следить за развитием ситуации вокруг убийства Дениса Вороненкова.