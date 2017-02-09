Белый дом: санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма, сохраняются

КИЕВ/МОСКВА – Санкции, введенные из-за аннексии Крыма, останутся до тех пор, пока Россия не покинет полуостров. Об этом во время брифинга в Белом доме 8 февраля заявил пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Шон Спайсер (Sean Spicer).

Шон Спайсер отметил, что по поводу «других» санкций не следует опережать законодательные решения. «Что касается других (санкций), я не хочу опережать законодательство, – подчеркнул он. – Мы не будем забегать вперед, обсуждая законопроекты, которые еще находятся на рассмотрении».

В среду, 8 февраля, группа влиятельных сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партию – Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио, Бен Кардин, обнародовали «Акт о пересмотре санкций в отношении России» (Russia Sanctions Review Act), который призван затруднить возможность отмены санкций против России.

Этот документ обязывает президента Соединенных Штатов заранее уведомить Конгресс о планах по отмене санкций, введенных после аннексии Крыма и попыток Москвы вмешаться в ход избирательной кампании в США.

Как сообщает украинская пресса, страны-члены НАТО не видят оснований для отмены санкций и обещают усилить политическое давление на Россию из-за эскалации ситуации в Донбассе. Об этом шла речь во время внеочередного заседания комиссии Украина-НАТО в связи с новым витком агрессии России против Украины и крупнейшей с 2015 года военной эскалацией в Донбассе.

Во время заседания исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок проинформировал союзников о развитии ситуации и оценке Украиной дальнейших планов Кремля, отмечает издание «Фокус» 9 февраля.

Глобальные вызовы и консолидированная позиция Запада

Директор неправительственной организации «Центр развития общества» Игорь Харченко считает, что Западе нет единой позиции по поводу антироссийских санкций по «украинскому вопросу».

Ситуацию по «украинскому вопросу» нужно рассматривать в контексте событий, которые происходят на Ближнем Востоке, в Украине и в России

«У Германии, Франции, Великобритании, свое видение этого процесса вокруг Украины. Ситуацию по «украинскому вопросу» нужно рассматривать в контексте событий, которые происходят на Ближнем Востоке, в Украине и в России. В различные периоды времени глобальные вызовы только консолидировали позицию Запада», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

В качестве примера, по мнению Игоря Харченко, может послужить период «холодной войны» – противостояния с Советским Союзом.

«Запад выдерживал намного большие нагрузки, когда речь шла о противостоянии с Советским Союзом. В сфере ассигнований на национальную безопасность, на пропаганду, ядерное вооружение – тратились значительно большие суммы, чем сегодня Запад теряет от санкций. Вопрос санкций – это вопросы политической воли, необходимо быть последовательным в отстаивании демократических принципов», – подчеркивает Игорь Харченко.

Вопрос санкций – это вопросы политической воли, необходимо быть последовательным в отстаивании демократических принципов

Критика действий украинской власти со стороны некоторых экспертов и политиков, слова о том, что отсутствие реформ ведет к усталости Запада по «украинскому вопросу», по мнению Игоря Харченко, является «лазейкой» или возможностью отстоять свои бизнес-интересы.

«По вопросу антироссийских санкций сегодня вопрос в том, кто победит на Западе – политик, стратег или бизнесмен?

По вопросу антироссийских санкций сегодня вопрос в том, кто победит на Западе – политик, стратег или бизнесмен?

Независимо от того, что происходит в Украине, нужно исповедовать демократические ценности, бороться за них. Несомненно, есть возможность и сохранить санкции, и принудить украинскую власть эффективно проводить реформы», – отмечает Игорь Харченко.

О позиции российского «агитпропа»

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко напоминает о том, что изначально санкции против России применили Соединенные Штаты, именно за аннексию Крыма, а потом – по Донбассу.

слова российских экспертов и прессы о новом этапе укрепления дружбы между лидерами стран – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным – это не больше, чем один из этапов российского "агитпропа"

«Европейский Союз шел в фарватере этого решения Вашингтона, естественно, Соединенные Штаты не будут отменять санкции, а слова российских экспертов и прессы о новом этапе укрепления дружбы между лидерами стран – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным – это не больше, чем один из этапов российского "агитпропа"», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тем не менее, Виталий Литвиненко считает, что европейские страны – наиболее уязвимы в процессе пролонгации антироссийских санкций.

«Однако и в этом вопросе – могут быть нюансы. Евросоюз санкции применял консенсусным решением и отменять их нужно точно также, в консенсусе европейских стран. К счастью, в Евросоюзе есть прибалтийские страны и Польша, которые никогда не позволят отменить антироссийские санкции», – отмечает Виталий Литвиненко.

Виталий Литвиненко считает, что внутренняя украинская политика, ход реформ, а также недостаточно эффективная борьба с коррупцией, не могут послужить мотиватором для коллективного Запада по вопросу отмены санкций.

«Интересы Украины, изменения, реформы – тезисы, которые, по своей сути, нужны для страны, но ничего не значат для Запада. Есть фактаж – Украина продолжает бороться с коррупцией, но есть и интересы Запада. В этой схеме ничего нового за последние несколько лет не появлялось», – отмечает Виталий Литвиненко.

Донбасс – «горячая точка» на карте мира

Председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что какого-либо пересмотра санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов до момента освобождения Крыма и всего Донбасса не произойдет.

Заявление советника Белого дома прозвучало в контексте ответа на вопрос по Крыму, но Донбасс сегодня – это настоящая «горячая точка», и именно там сегодня гибнут люди

«Заявление советника Белого дома прозвучало в контексте ответа на вопрос по Крыму, но Донбасс сегодня – это настоящая «горячая точка», и именно там сегодня гибнут люди. Этот фактор совершенно не позволяет западным странам пересмотреть санкции в сторону их смягчения. Санкции сохранятся и в отношении Крыма. На некотором историческом этапе больше звучало заявлений о конфликте на востоке страны, а про Крым как-то не вспоминалось. Но мы напомнили западным коллегам, что Крым также есть в этой войне и санкции по «крымскому вопросу» должны быть», – говорит Сергей Джердж корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Уверен, что без этого диалога с НАТО, который сегодня у нас есть, в Украине было бы больше потерь на востоке

Сергей Джердж считает, что Украина успешно участвует в программах НАТО, которые позволяют укреплять национальную безопасность республики.

«Уверен, что без этого диалога с НАТО, который сегодня у нас есть, в Украине было бы больше потерь на востоке. Учитывая перспективу членства в Альянсе, сегодняшнее практическое сотрудничество является фактором укрепления национальной безопасности страны», – подчеркивает Сергей Джердж.

Он отмечает, что заявление со стороны НАТО об усилении давления на Россию в рамках политики сдерживания и диалога, призывы к сохранению санкций, следует рассматривать, как один из элементов давления.

«Это мирный способ противодействия российской агрессии», – подчеркивает Сергей Джердж.

Санкции и взгляд из Москвы

По мнению члена политсовета партии «Яблоко» Сергея Митрохина, заявление Шона Спайсера носит серьезный характер. Представитель российской оппозиции считает, что оно должно развеять «совершенно необоснованные иллюзии» у Москвы о том, что ей удастся наладить взаимовыгодные отношения с Вашингтоном.

Российско-американские отношения, конечно, должны быть нормальными и стабильными, что в интересах как развития России, так и российской демократии, а любая антиамериканская истерика вредит этому

«Я с самого начала скептически относился к излишнему оптимизму в этом смысле, – добавил он в интервью корреспонденту «Голосу Америки». – Ведь совершенно ясно, что Дональд Трамп не может отказаться от всех базовых установок американского государства и от правовых принципов, в том числе принципа соблюдения международного права. В данном случае США поступают совершенно прагматично».

Сергей Митрохин отмечает, что плохие отношения между двумя странами могут вызывать только сожаление.

«Российско-американские отношения, конечно, должны быть нормальными и стабильными, что в интересах как развития России, так и российской демократии, а любая антиамериканская истерика вредит этому», – заключил Сергей Митрохин.

В свою очередь, директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Вячеслав Игрунов считает, что подтверждение позиции США по Крыму не должно усилить сомнения в том, что Москве и Вашингтону удастся нормализовать двусторонние отношения.

Никто не ожидал, что те санкции, которые связаны с Крымом, подвергнутся ревизии

«Нет сомнения, санкции, которые существуют, а их и без того достаточно много, сохраняются, но заявление по Крыму ничего не меняет, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Никто не ожидал, что те санкции, которые связаны с Крымом, подвергнутся ревизии. И как только Дональд Трамп приступил к исполнению своих обязанностей, он, естественно, занял ту позицию, которую США традиционно занимают в последние годы».

Однако у стран есть масса других поводов для сотрудничества, заметил политолог. И в качестве примеров привел Сирию и урегулирование ситуации на востоке Украины.

«Кроме того, вспомните, сколько лет не признавали присоединение Балтийских стран Советским Союзом, – продолжил он. – Тем не менее, это вовсе не мешало США и СССР активно сотрудничать по множеству вопросов. Полагаю, что Крым – это такого же долгого срока дела».

Другое дело, что формы реализации этого компромисса пока находятся в поиске, но здесь, по крайней мере, сегодня, проблем с Европой (у России) больше, чем с США

Санкции, которые непосредственно связаны с Крымом, когда-нибудь будут сняты или смягчены, или останутся символическими, резюмировал Вячеслав Игрунов. Что касается конфликта в Донбассе, то он утверждает, что компромисс между РФ и США здесь возможен только на основе «Минских соглашений».

«Другое дело, что формы реализации этого компромисса пока находятся в поиске, но здесь, по крайней мере, сегодня, проблем с Европой (у России) больше, чем с США», – резюмировал Вячеслав Игрунов.

По его оценке, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в этом отношении более здравомыслящий человек, и здесь достижение компромисса в отличие от «крымского вопроса» как раз возможно.

Позиция Кремля

Внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки Соединенных Штатов и России. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят «большую сделку» по решению конфликта на Украине.

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», – сказал Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.