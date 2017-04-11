Для участия в Евровидении Киев ожидает представителей 43 стран

КИЕВ – Для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» официальный Киев ожидает представителей 43 стран включительно с участником из России, который не будет иметь проблем с украинским законодательством.

Об этом 11 апреля заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко во время посещения главной арены «Евровидения-2017», где в мае состоится песенный конкурс.

Россия имеет достаточно времени на то, чтобы отправить на конкурс любого другого участника, но такого, который не нарушал украинские законы

«Мы ожидаем участников из всех 43 стран включительно с представителем из Российской Федерации. Но участник из России, как из любой другой страны, не должен иметь проблем с украинским законодательством.

Россия имеет достаточно времени на то, чтобы отправить на конкурс любого другого участника, но такого, который не нарушал украинские законы. Мы не делаем исключения ни для одной из стран», – сказал Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер-министр Украины отметил, что правительство выполняет все взятые на себя обязательства по надлежащей подготовке к международному песенному конкурсу «Евровидение-2017».

«Могут быть разные политические спекуляции вокруг «Евровидения-2017» в Украине, которые известно, откуда забрасываются. Но все производственные, организационные и другие вопросы решаются вовремя и качественно для наилучшего проведения фантастического события, которое будет в Украине в мае.

Вы можете видеть, что на площадке – прекрасная атмосфера, работают украинские и иностранные специалисты. C самого начала дух «Евровидения», который присущ этому конкурсу, имеет место здесь, в Киеве», – подчеркнул Вячеслав Кириленко.

Россия сознательно шла на провокацию, и она хочет, чтобы Украина пустила эту певицу, которая ездила в Крым, потом купить провокаторов, чтобы они сделали негативную картинку для российских медиа

В интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель» вице-премьер-министр Кириленко отметил, что Украина готова принять «российскую делегацию на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинского законодательства».

По мнению ряда украинских экспертов, ситуация вокруг запрета российской конкурсантки находится в правовом поле государства и не касается персоналий.

О жесте вежливости в рамках закона

Политолог Александр Палий отмечает, что законы Украины обязательны для выполнения всеми – как гражданами, так и гостями страны.

«Россия сознательно шла на провокацию, и она хочет, чтобы Украина пустила эту певицу, которая ездила в Крым, потом купить провокаторов, чтобы они сделали негативную картинку для российских медиа. Украинская сторона продемонстрировала желание полностью избежать каких-либо провокаций на песенном конкурсе Евровидение», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Палий называет «жестом вежливости» риторику украинской стороны – возможность рассмотреть участие другого конкурсанта со стороны России.

«Закон одинаков для всех. Если Россия пытается продвигать кого-то, кто нарушал закон, зачем она это делает? Не потому, что у нее закончились артисты, а потому, что она сознательно намерена расшатать ситуацию и подорвать, ослабить Украину, показать, что украинский закон – это ничто», – подчеркивает Александр Палий.

Он поддерживает политику официального Киева, которая направлена на минимизацию контактов с Россией.

«Чем меньше у нас контактов, тем меньше у нас неприятностей», – резюмирует Александр Палий.

Закон и ясные правила для пересечения границы

Украинский политолог Сергей Безруков считает, что любые действия официальных органов должны распространяться на все категории граждан, в отношении которых необходимо ввести ограничения.

Изначально было понятно, что запрет для въезда такому исполнителю в мире бы восприняли как некорректное действие

«Мы видим избирательность действий со стороны СБУ, часто это бывают действия показушного характера. Если мы решили не впускать Юлию Самойлову потому, что она выступала в Крыму и нарушила законы о пересечении границы, необходимо создать базы данных по всем россиянам, которые пересекали незаконно границу с Крымом. В этом вопросе следует проявить последовательность», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, по мнению Сергея Безрукова, изначальная позиция России – отправить на международный конкурс исполнителя с ограниченными возможностями, ряд экспертов оценивает как провокационные действия.

«Изначально было понятно, что запрет для въезда такому исполнителю в мире бы восприняли как некорректное действие. Был расчет на эмоциональное восприятие участия россиянки, понимание того, что украинская сторона могла бы сделать для нее исключение в международном конкурсе такого уровня», – говорит Сергей Безруков.

По мнению эксперта, в Украине до сих пор нет ясности в вопросе пересечения пунктов пропуска с оккупированными и аннексированными территориями, в том числе и для граждан Украины.

«Слишком сложно и нет четкого регулирования этого вопроса со стороны Верховной Рады, нет прозрачности в логистике, от чего зависит порядок ограничений на въезд и выезд через линию разграничения с ДНР-ЛНР или с Крымом», – отмечает Сергей Безруков.

Для всех – общие основания для участия

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что Украина изначально акцентировала внимание на том, что все участники Евровидения должны придерживаться украинского законодательства.

Если бы Россия с самого начала выбрала того, кто не нарушал закон, не посещал Крым с российской территории, то без какой-либо лояльности этот участник мог бы приехать в Киев на общих основаниях

«Я не вижу никакой смены позиции Украины, только стремление подчеркнуть – почему Украина запретила въезд для Юлии Самойловой, почему Украина сразу высказывала недоумение и почему Россия изначально выбирала такого конкурсанта, который нарушил украинское законодательство. Если бы Россия с самого начала выбрала того, кто не нарушал закон, не посещал Крым с российской территории, то без какой-либо лояльности этот участник мог бы приехать в Киев на общих основаниях», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт подчеркивает, что официальный Киев очень четко аргументировал свою позицию по данному вопросу, как для российской стороны, так и для западной аудитории.

Евровидение: Россия и Украина

62-й международный конкурс песни Евровидение-2017 пройдет в украинской столице – Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая. Масштабное музыкальное событие Украина проводит во второй раз. Ранее Евровидение проходило в Киеве в 2005 году.

Дважды в 2004 и 2016 годах украинские исполнители – Руслана (Руслана Лыжичко) и Джамала (Сусана Джамаладинова) побеждали на конкурсах Евровидение. Участник конкурса Евровидение певец Дима Билан принес победу России в 2008 году.

Напомним, что решение Первого канала отправить от России на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киев певицу Юлию Самойлову вызвало широкое обсуждение среди украинских политиков, официальных лиц, журналистов и представителей общественности.

Причиной такой реакции стала информация о том, что Юлию Самойлова посещала Крым без согласования с украинской властью после российской аннексии полуострова.

О том, что замена российского участника на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» вряд ли возможна 20 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», – сказал Дмитрий Песков, сообщает «Лента.ру».

Служба безопасности Украины 22 марта 2017 года приняла решение о запрете на три года въезда в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017».

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», – написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке.

На музыкальном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова должна была представить песню Flame is Burning.