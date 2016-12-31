Киев поддерживает позицию США в борьбе с российскими кибератаками

КИЕВ – Россия в киберпространстве бросает вызов всему евроатлантическому сообществу. Об этом 29 декабря во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Петр Порошенко.

«В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцать одного государственного информационного ресурса, было обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак», – отметил Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

Украинский президент напомнил присутствующим, что с подобной проблемой, агрессивными российскими действиями в киберпространстве, «столкнулись Соединенные Штаты».

«Мы имеем дело с глобальным вызовом в сфере безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу», – отметил президент Петр Порошенко.

Напомним, что в четверг президент Соединенных Штатов Барак Обама ввел новые санкции против России в связи с ее кибератаками, вмешательством в ноябрьские президентские выборы и другими действиями, в том числе притеснением американских дипломатов в Москве.

В дополнение к этому, 35 российским дипломатам в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, поскольку они действовали «вопреки принятым международным нормам поведения».

В социальных сетях украинские эксперты активно комментируют ситуацию, сложившуюся с высылкой российских дипломатов в ответ на киберпреступления со стороны России.

Санкции после «гибридной войны»

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что следует по-разному оценивать влияние России в противостоянии с США и Украиной.

«Конечно, сложно сравнивать Соединенные Штаты – крупнейшее государство мира с Украиной. Вашингтон может позволить себе эффективно отстаивать свои интересы. У нас же идет «гибридная война», и есть необходимость соблюсти ее элементы. Высылка дипломатов приближает военное состояние и создает совершенно другое положение вещей. Но в данной ситуации у меня нет однозначного ответа – Украина вводит постоянные санкции, которые, в конце концов, могут закончиться и высылкой дипломатов», – говорит Алексей Голобуцкий.

На вопрос о том, будет ли попытка новоизбранного президента США ослабить антироссийскую риторику, Алексей Голобуцкий отвечает, что именно республиканцы, сторонники Дональда Трампа были главной силой добивавшееся антироссийских санкций по «украинскому вопросу».

«В Украине иногда видят американскую действительность так, будто сначала один президент единолично «правил», теперь будет другой «править». Если Дональд Трамп хочет сразу войти в конфликт отношений с Конгрессом и своими сторонниками в Республиканской партии, а также частью американского общества, – он может сразу отменить санкции против России. Но нынешняя ситуация (с высылкой 35 российских дипломатов – Т.Б.) – это намек президента Барака Обамы новоизбранному лидеру», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий напоминает, что республиканцы критиковали нынешнюю администрацию Барака Обамы за нежелание действовать более кардинально по «украинскому вопросу» и против агрессии Кремля в Украине.

Сигнал для Трампа

Украинский политолог Олег Гончаренко считает, что Соединенные Штаты никому не позволят вмешиваться в свою политику и влиять на процессы внутри государства.

«Каким бы ни был сейчас статус президента Барака Обамы – его администрация уходит, и есть соблазн не воспринимать ее действия всерьез, но при этом нужно понимать, что США не потерпят никакого внешнего вмешательства, и высылка российских дипломатов воспринимается как адекватный ход официального Вашингтона на попытку России манипулировать в избирательной системе Америки. Не нужно забывать, что санкции против России, которые были приняты, они были приняты Конгрессом США, в котором сейчас большинство республиканцы», – говорит Олег Гончаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Гончаренко считает, что избранный президент Соединенных Штатов больше сконцентрируется на решении внутренних экономических проблем, однако в глобальной политике США не откажутся от нынешней проукраинской позиции.

«Администрация и часть конгрессменов-республиканцев пытаются поставить Трампа в ситуацию, когда он будет вынужден считаться с их мнением и мнением общества. В системе управления США есть механизмы, которые не позволят единолично принимать решение. Сегодняшние действия администрации Барака Обамы – это сигнал будущему президенту: учитывай мнение общества», – подчеркивает Олег Гончаренко.

Вместе с тем, Олег Гончаренко считает, что официальный Киев на данном этапе должен сохранять «канал коммуникации» для переговоров с Россией по вопросам возврата контроля над частью оккупированных территорий и аннексированным Крымом.

«Мы должны мыслить стратегически. Санкции, которые Украина вводит против России, мы будем ужесточать вместе с США», – отмечает Олег Гончаренко.

США и РФ: большая политическая игра

Политический эксперт, директор Центра общественных отношений Евгений Магда называет «нормальной и вполне адекватной» реакцию официального Вашингтона на незаконные действия российской стороны.

«Для Соединенных Штатов представляется невозможным любая попытка вмешательства в избирательный процесс. Поэтому нынешние действия Вашингтона – вполне нормальная и достаточно адекватная реакция», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, эксперт считает, что Соединенные Штаты и Российская Федерация ведут большую политическую игру, действия которой сложно применить во внешней политике официального Киева.

«У нас все-таки, гибридная война, но не могу сказать, что российские дипломаты в Украине чувствуют себя прямо-таки спокойно. Если сегодня поднять вопрос о разрыве дипломатических отношений, то, что это даст, кто от этого выиграет? Выиграют от этого несколько миллионов украинцев, как говорит Путин, работающих в России? Я думаю, что нет», – подчеркивает Евгений Магда.

По словам бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко, Соединенные Штаты, приняв решение выслать 35 дипломатов России, продемонстрировали официальной Москве, что будут жестко реагировать на вмешательство в «святая святых» – избирательный процесс.

«Здесь ответ на поверхности. Когда страна грубым образом вмешивается в «святая святых» любой демократии – избирательный процесс, пытается склонить выборы в ту или иную сторону. Здесь реакция, по моему мнению, должна быть значительно жестче. Но и этот демарш является очень серьезным сигналом Москве, что такие вещи не будут прощаться», – заявил Владимир Огрызко в комментарии телеканалу «112 Украина».