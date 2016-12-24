Трамп предостерег Кремль от попыток вступить в ядерную гонку с США

Короткое сообщение, появившееся в Твиттер-аккаунте избранного президента Дональда Трампа днем в четверг, заставило российского лидера заметно смягчить собственную риторику. Накануне, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ Владимир Путин заявил о планах Кремля по наращиванию мощи своих ядерных сил, уточнив, что российская армия является «лучшей» и способна дать отпор любому агрессору.

В ответ будущий глава Белого дома написал, что «Соединенные Штаты должны серьезно укреплять и расширять возможности своих ядерных сил до тех пор, пока в мире не поймут, что такое ядерное оружие».

Похоже, лаконичный комментарий Трампа в Кремле восприняли сигнал о том, что будущая администрация готова вступить в военное соревнование с Россией. Сначала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала RT поспешил заявить, что «Россия никогда не будет инициатором гонки вооружений» и «ищет конструктивных новых отношений с Вашингтоном».

На следующий день во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин объяснил, что никогда не подвергал сомнению «мощь американских ядерных сил», и речь в его выступлении шла вовсе не об увеличении российских стратегических арсеналов, а всего лишь о «модернизации ракетных войск, морской и авиационной составляющей».

Тем не менее, в Америке заявление Дональда Трампа вызвало бурную реакцию в экспертном сообществе. «Насколько я знаю, представления избранного президента и его взгляды на ядерное оружие ничем не отличаются от представлений обычного человека с улицы, - предположил в разговоре с «Голосом Америки» эксперт Центра по изучению проблем нераспространения Николай Соков (Nikolai Sokov, James Martin Center for Nonproliferation Studies). – Поэтому я очень надеюсь, что, принимая решения, он будет полагаться не на свои представления, а на мнение людей, отвечающих за это оружие».

Сотрудник Ассоциации по контролю за вооружениями Кингстон Риф (Kingston Reif) был более категоричен в своих оценках. «Когда речь идет о сообщениях в Твиттере Трампа, очень трудно расшифровать, что именно они значат и кому предназначены», сообщил он.

По давно сложившейся в США традиции, до официального вступления в должность избранный глава государства старается не комментировать вопросы национальной безопасности и обороны. Поэтому упоминание президентом любых вопросов, связанных с размещением и применением ядерного оружия, воспринимается в мире с особой серьезностью. В 2009 году, например, инициатива только занявшего свой пост Барака Обамы, предложившего всем ядерным державам полностью избавиться от накопленных запасов атомного оружия, стала одним из главных событий года.

Представители команды избранного президента США попытались смягчить эффект, произведенный Дональдом Трампом. В специальном заявлении для газеты The Washington Post сотрудник переходной администрации Джейсон Миллер сообщил, что будущий президент вовсе не имел ввиду новую гонку вооружений, а, совсем наоборот, говорил о «предотвращении угрозы распространения ядерного оружия особенно среди террористических организаций, а также среди нестабильных и неконтролируемых режимов».

Не смог внести ясность в ситуацию и будущий пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. В эфире телекомпании NBC он заявил, что избранный президент не собирается увеличивать количество стоящих на вооружении ядерных боеприпасов, но тем не менее не собирается позволить другим странам «укреплять свои ядерные возможности».

«Этот президент не будет спокойно наблюдать за этим (процессом), - уточнил он. – Он примет все необходимые решения для того, чтобы защитить американские интересы».

В ответ на вопрос журналистов телеканала, не означает ли это, что Дональд Трамп собирается отказаться от политики сокращения ядерных арсеналов, которой США придерживались последние 40 лет, Шон Спайсер сообщил, что избранный президент пока не объявлял о своих планах. «Он только заявил, что сделает это, если (другие страны) не образумятся, - сказал он. – Это было предупреждение для них, сигнал, что президент готов отдать такое распоряжение».

В эфире телекомпании MSNBS телеведущая Мика Бржезински, сообщила, впрочем, что сам Дональд Трамп вовсе не намерен отказываться от своих слов, и в своем Твиттере действительно обратился к руководству России. По ее словам, она лично разговаривала с избранным президентом США, который дословно заявил ей следующее: «Пусть будет (новая) гонка вооружений. Мы будет опережать их на каждом этапе, и переживем их всех».

По оценке экспертов, подобные заявления могут привести к более чем серьезным последствиям. «Глобальное соревнование между странами, обладающими ядерным оружием заметно увеличивает риск возникновения (военного) конфликта», - считает Кингстон Риф.

В свою очередь, Николай Соков, принимавший участие в качестве эксперта в подготовке американо-российских соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает, что международной стабильности сейчас угрожают не высказывания избранного президента США, а «определенный дисбаланс», сложившийся в арсеналах двух ведущих ядерных держав.

«Проблема состоит в том, что американская ядерная триада почти истощила свой ресурс, и подходит к критическому сроку своей эксплуатации, - сказал он в интервью «Голосу Америки». - Но если Россия начала замену устаревших носителей и боеголовок еще в 1990-е, и к настоящему моменту сменила почти 60% своих носителей, то США начнут процесс модернизации ядерного оружия только в следующем десятилетии. И именно администрации президента Трампа предстоит принимать ключевые решения о том, сколько и каких именно средств доставки оружия и боеголовок нужно США».

При этом, считает эксперт, ресурсов для масштабного наращивания своего ядерного арсенала сейчас у Москвы нет. «Большая часть средств, выделенных на программу модернизации, уже потрачена на реализацию самых дорогостоящих этапов этого процесса: проектирование, разработку и испытания и доводку новых систем, - говорит Николай Соков. – В этой «цепочке» конвейерное производство самих ракет – самая дешевая составляющая, но денег может просто не хватить».

Согласно официальным отчетам, которыми обмениваются обе страны, и Москва и Вашингтон скрупулезно выполняют все требования Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений, предписывающего участникам соглашения сократить свои ядерные арсеналы до 1 500 единиц. Эксперты в области ядерной безопасности считают, что этот договор выгоден и России, и США, и какое-то соревнование в этой сфере сегодня вряд ли возможно.

«России это соглашение очень удобно, - говорит Николай Соков. - Договор позволили избавиться от устаревших носителей, а за счет установки новых, более современных систем, Москвы существенно расширила свои возможности. Для США, в свою очередь, сейчас очень выгодно несколько подсократить количество носителей в соответствии с рамками договора. Таким образом можно освободить место для компонентов новой ядерной триады в следующем десятилетии».

Тем не менее, эксперт уверен, что будущий президент Трамп «ничего не имеет против идеи контроля над ядерным оружием», и даже «может пойти на новые переговоры» с Москвой. Более того, обе страны до сих пор использовали такие переговоры как весьма эффективный инструмент в реализации своей внешней политики. Москва, к примеру, использовала дискуссии о будущем ядерных носителей как предлог для начала обсуждения вопросов противоракетной обороны и размещения обычных вооружений в Европе.

Но сейчас любая подобная инициатива может столкнуться с противодействием законодателей в Конгрессе США.

«Они заняли очень жесткую позицию по отношению к России, и считают, что новые переговоры попросту невозможны, - говорит Николай Соков. – В Конгрессе по-прежнему доминирует устаревшая точка зрения о том, что «мы самые сильные». Но это уже не так. У США больше нет монополии ни на высокоточное оружие дальнего радиуса действия, ни на системы противоракетной обороны, например. Да, Россия начала использовать такие системы, как ракеты «Калибр», например, только в 2015 году, но она догоняет США. Поэтому если предположить, что новая гонка действительно возможна, то речь будет идти не ядерной гонке, а, скорее, о гонке в области обычных вооружений. Но менее опасной от этого она не станет».