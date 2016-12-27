«Мы не собираемся вступать в кофликт с Россией, но готовы защищать наши интересы и интересы Европы»

ВАШИНГТОН – Агрессивная внешняя политика, проводимая Москвой в последние годы, не только объединила страны НАТО, но и заставила военное руководство Альянса приступить к выработке совместной стратегии по борьбе с «российской угрозой».

«Представители всех государств, расположенных у границ России, настаивают на увеличении нашего военного присутствия, расширении программ совместных тренировок и учений, новых поставках военной техники, – заявила, выступая в вашингтонском исследовательском центре «Атлантический Совет», министр ВВС США Дебора Джеймс (Deborah Lee James). – Мы готовы противостоять российской агрессии, и готовы в самых сложных ситуациях помогать союзникам уникальными возможностями наших ВВС».

Летом этого года в интервью газете Guardian Джеймс назвала Россию «крупнейшей угрозой», и, похоже, пока не намерена отказываться от своих слов. По словам министра, сейчас страны НАТО и другие союзники США по трансатлантическому партнерству сталкиваются с самыми серьезными вызовами со времен окончания «холодной войны».

Как считает Дебора Джеймс, «военное вторжение, оккупация и аннексия Крыма» продемонстрировали всему миру, что Россия «готова идти на любые нарушения сложившихся норм международного права». Начавшаяся затем «гибридная война на востоке Украины», и хорошо организованная кампания по вбросу дезинформации, взломам компьютерных сетей стран- соседей России, вынудили объединить усилия военное руководство государств, входящих в Североатлантической Альянс.

«Россия продолжает провоцировать нас, проверять на прочность наши оборонительные системы, – считает министр ВВС США. – Она сознательно создает хаос, и при этом (публично) опровергает любые наши претензии. Точно так же было в Крыму и на Украине, где мы видели “маленьких зеленых человечков”, но Россия упорно отрицала их присутствие. Мы на Западе стараемся не делать каких-либо заявлений, если не располагаем всеми необходимыми доказательствами. И эти улики у нас есть».

По данным европейских и американских спецслужб, Россия продолжает «инвестировать значительные силы и средства», пытаясь противодействовать созданию единой системы противоракетной обороны в Европе. Дебора Джеймс уверена: если эти попытки увенчаются успехом, то безопасность европейских стран окажется под угрозой. «Это может позволить потенциальному противнику использовать искусственно созданный незащищенный участок на определенной территории, и диктовать нам свои условия», – объяснила она.

В последние годы страны НАТО столкнулись с резким увеличением числа воздушных инцидентов с участием российских ВВС. Самолеты вооруженных сил РФ регулярно нарушают воздушное пространство соседних государств, имитируют атаки на корабли и воздушные суда, принадлежащие странам Альянса. Согласно отчету германской авиагруппы НАТО, базирующейся в Эстонии, только с августа по ноябрь этого года было зафиксировано более 30 подобных инцидентов, причем во всех случаях российские пилоты выключали транспондеры, позволяющие установить местоположение и принадлежность самолетов.

По мнению министра ВВС США, главной целью таких «искусственно созданных инцидентов» является проверка оборонительных систем Альянса. «В октябре я была с визитом в Финляндии, через несколько дней после того, как российский самолет допустил два грубейших нарушения финляндского воздушного пространства, – рассказала Дебора Джеймс. –– Наиболее вопиющий инцидент произошел в апреле, когда российский истребитель совершил агрессивный и опасный перехват самолета-разведчика ВВС США во время обычного полета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем».

Ответом на «недружественные действия» России стал проект Балтиийской воздушной полицейской миссии НАТО (Baltic Air Policing Mission). Штаб управления полетами расположен в Литве, а в круглосуточном патрулировании воздушного пространства в регионе участвуют летчики из 16 европейских стран.

«У нас нет никаких разногласий о тактике и стратегии дальнейших действий, – подчеркнула Дебора Джеймс. – Мы активно совершенствует системы (военного) взаимодействия, и сейчас у НАТО в Европе действуют 24 центра, которые занимаются самыми разными проблемами – от сбора и анализа информации, до обмена разведданными и совместной подготовки пилотов».

В рамках такого взаимодействия была разработана общая для всех стран Альянса система наземного сбора данных (Alliance Ground Surveillance System), действует совместный центр по противодействию киберугрозам в Эстонии. Подготовку на специально созданных симуляторах боевых действий все пилоты НАТО проходят в центрах во Франции и Германии, а новые командные центры Альянса расположились в Италии и Испании.

Одновременно США и их союзники намерены продемонстрировать Москве, что эти меры не являются временными.

«Мы размещаем (в регионе) дополнительные запасы топлива, авиазапчастей и другой необходимой техники, – перечислила Дебора Джеймс. – Мы расширяем и совершенствуем инфраструктуру в регионе, для того, чтобы полноценно участвовать защите наших партнеров. Мы способны доставить наши силы и средства на любое расстояние: прошлой весной мы послали самолеты пятого поколения F-22 Raptor в Румынию, и одновременно приняли решение дополнительно отправить F-15 с базы в штате Луизиана в различные регионы Европы для дополнительной защиты наших союзников».

По словам министра ВВС США, принятая совместно со странами НАТО общая «стратегия по сдерживанию России» предполагает, что в следующем году американские вооруженные силы будут наращивать свое присутствие в Европе. «Конгресс уже поддержал эту инициативу, дополнительно запросив на ее реализацию 3,4 миллиарда долларов, – сообщила Дебора Джеймс. – Это в три раза превышает объемы финансирования программы военного сотрудничества, которую мы реализовывали в 2016 году».

Министр ВВС утверждает, что единственным примером ограниченного военного сотрудничества между США и Россией сегодня остается только Сирия. Командные центры ВВС РФ и сил международной коалиции сообщают друг-другу о времени вылетов и районах, где будут «работать» боевые авиагруппы. Но не более того.

«У русских другой подход к ведению боевых действий, – объяснила Дебора Джеймс. – Российское и сирийское правительство не очень беспокоит безопасность гражданского населения, в то время, как для США и других участников международной коалиции это является главным приоритетом. Мы ведем наблюдение, ждем, ведем разведку, и наносим удар, только если полностью уверены, что не нанесем вреда мирному населению».

Еще одной проблемой является взаимное недоверие: «Русские говорят одно, а делают другое. Например, они уверяют, что пришли бороться с боевиками ИГИЛ, но более 80 процентов их атак направлены против группировок, воюющих против Ассада. Они говорят, что используют высокоточное оружие, но на самом деле в 90% случаев применяют обычные неуправляемые боеприпасы».

Несогласованность действий уже привела к тому, что силам коалиции приходится выполнять «чужую работу».

«Я могу напомнить совсем недавнюю ситуацию в Пальмире, – рассказала Дебора Джеймс. –Когда российские и сирийские войска бежали из этого города, они бросили большое количество техники и вооружений. Так что сейчас мы вынуждены заниматься уничтожением танков, грузовиков и бронемашин, которые попали в руки ИГИЛ.

Министр ВВС США признает, что программа трансатлантического военного сотрудничества все еще сталкивается со многими проблемами, но главная цель, по ее мнению, уже достигнута:

«Ситуация в Крыму не повторилась в странах Балтии, а это бесспорное достижение», – говорит Дебора Джеймс.