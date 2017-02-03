Новая администрация США готова ужесточить политику в отношении Тегерана

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана, обвинив власти страны в нарушении резолюции Совбеза ООН и оказании «материальной поддержки» террористическим группам.

В расширенном санкционном списке упоминаются 13 частных лиц и 12 коммерческих компаний из Ирана, Китая, Ливана и Объединенных Арабских Эмиратов, связанных с иранской программой по созданию ракетного оружия и уличенных в финансировании радикальных организаций.

Всем фигурантам списка запрещен въезд в США, их имущество и финансовые активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены, а американским гражданам запрещено вступать с ними в какие-либо коммерческие контакты.

Иран играет с огнем, – написал глава Белого дома в своем «твиттере» утром в пятницу. – Они не ценят, насколько «снисходительно» относился к ним президент Обама. Со мной это не пройдет

Кроме этого, Министерство финансов США объявило и о введении так называемых «вторичных санкций», предусматривающих, что любые иностранные коммерческие компании и частные лица, вступившие в деловые отношения с фигурантами «черного списка», также могут оказаться под американскими санкциями.

Напомним, что 29 января Тегеран провел испытания новой баллистической ракеты среднего радиуса действия. В серии сообщений в своем микроблоге «твиттер» президент Трамп сообщил, что ответственность за рискованные действия иранских властей должна взять на себя и предыдущая администрация США, активно поддерживавшая соглашение, заставившее Иран отказаться от программы по разработке ядерного оружия.

«Иран играет с огнем, – написал глава Белого дома в своем «твиттере» утром в пятницу. – Они не ценят, насколько «снисходительно» относился к ним президент Обама. Со мной это не пройдет!»

Высокопоставленный сотрудник администрации США пояснил Русской службе «Голоса Америки», что введение жестких мер вызвано в том числе и тем, что испытанная Тегераном ракета может быть оснащена ядерным боезарядом, что является прямым нарушением резолюции 2231 Совета безопасности ООН.

Представитель администрации особо подчеркнул, что финансовые и визовые меры не затронут иранские компании, санкции в отношении которых уже были отменены после заключения «ядерной сделки».

При этом введение новых санкций является только «первым шагом», за которым могут последовать и более жесткие ответные действия, если Тегеран продолжит «провокационное поведение». В числе основных требований Вашингтона – немедленное прекращение работ по созданию баллистических ракет, отказ от поддержки шиитских боевиков-хути в Йемене и отрядов движения «Хезболла».

Директор программы по изучению арабских стран вашингтонского Института ближневосточной политики Дэвид Шенкер (David Schenker) считает, что, подписав в июле 2015 года «Совместный всеобъемлющий план действий», предложенный участниками группы «5+1», и отказавшись от собственной ядерной программы, Тегеран действительно посчитал, что получил некую «индульгенцию».

Президент Обама и его советники ошибочно считали, что после заключения «ядерной сделки» могут рассчитывать на сотрудничество с Ираном, и что именно Тегеран может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в регионе

«В последние месяцы иранские власти старательно провоцируют не только США, но и своих ближайших соседей, – объяснил Шенкер «Голосу Америки». – Совсем недавно под обстрел антикорабельными ракетами в Баб-эль-Мандебском проливе и в Красном море попали корабли под флагами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Причем во время инцидента с американским эсминцем иранская ракета прошла от него на расстоянии меньше, чем в одну милю».

Эксперт считает, что демонстративные действия Тегерана вызваны желанием «проверить» новую администрацию США.

«Президент Обама и его советники ошибочно считали, что после заключения «ядерной сделки» могут рассчитывать на сотрудничество с Ираном, и что именно Тегеран может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в регионе, – уверен Дэвид Шенкер. – Именно поэтому в последние 8 лет Белый дом на словах все время упоминал о неких «красных линиях», которые нельзя пересекать, но на деле просто выдал Тегерану полную «индульгенцию», позволив ему проводить откровенно агрессивную политику».

По словам сотрудника Института ближневосточной политики, новая администрация США неоднократно заявляла о том, что собирается проводить «значительно более жесткую политику» в отношении Тегерана, и сейчас вполне может, кроме экономических, применить против этой страны и «военные меры».

«Мне кажется, что иранские власти пока не осознали, что имеют дело не только с новой республиканской администрацией, но и с Конгрессом и Сенатом, которые тоже полностью контролируют республиканцы, – говорит Дэвид Шенкер. – Поэтому любая санкционная инициатива будет немедленно одобрена и поддержана, а нижняя палата уже сейчас готова предложить собственный санкционный пакет».

Но теперь военным позволят себя вести так, как и должны вести себя военные, так что я не исключаю, что при опасном приближении иранского катера, например, к американскому военному кораблю, будет открыт огонь на поражение

В Пентагоне уже объявили о предстоящем усилении военного присутствия в регионе: к берегам Йемена будет направлен эсминец USS Cole. Как считает Дэвид Шенкер, в самое ближайшее время новая администрация может предоставить американским военным «значительно большую свободу действий».

«До сих пор они старались не реагировать на провокационные действия Ирана, в лучшем случае ограничиваясь предупредительными выстрелами, – пояснил он «Голосу Америки». – Но теперь военным позволят себя вести так, как и должны вести себя военные, так что я не исключаю, что при опасном приближении иранского катера, например, к американскому военному кораблю, будет открыт огонь на поражение».

Эксперт утверждает, что в ответ на усилившееся давление со стороны США Иран вполне может применить «старую испытанную тактику», организуя террористические атаки на американские объекты в регионе. Начиная с 2003 года, поддерживаемые Тегераном группы боевиков неоднократно совершали такие нападения на территории Ирака.

«И в Пентагоне и в Госдепартаменте прекрасно понимают, что такая проблема существует, но гораздо опаснее, если на вооружении у иранского Корпуса стражей исламской революции появятся баллистические ракеты, способные нести ядерные боеприпасы», – говорит Дэвид Шенкер.

Как заявил в пятницу, 3 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн– «Время, когда мы закрывали глаза на враждебные и агрессивные выпады Ирана против США и всего мирового сообщества, уже прошло».