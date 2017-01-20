Бывший заместитель Генсекретаря НАТО Александр Вершбоу: «Мы готовы ответить на действия России»

Послужной список Александра Вершбоу не может не впечатлить – бывший заместитель Генерального секретаря НАТО, за работу на посту посла США при этой организации он удостоен награды Госдепартамента «За выдающиеся заслуги». Ему также довелось поработать на высоких должностях в Министерстве обороны и Администрации президента США, он был послом США в Южной Корее, а с 2001 по 2005 – руководил дипмиссией США в Российской Федерации.

Сегодня посол Вершбоу является ведущим сотрудником Атлантического Совета – аналитического и исследовательского центра, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне.

В интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», полная версия которого будет опубликована на нашем сайте позднее, он поделился своим видением будущего американо-российских отношений, глобальных и региональных проблем, с которыми придется столкнутся администрации Дональда Трампа. Вот как он оценивает сегодняшний уровень отношений между Россией и НАТО:

АВ – «Сейчас, когда все более реальным становится риск военного инцидента, когда Россия агрессивно проводит военные учения и маневры, почти не предоставляя информацию об этом, возникает и риск, что вооруженный конфликт между Россией и НАТО может возникнуть из-за недопонимания или просто случайного инцидента. И это должно беспокоить всех нас, и мы должны пытаться минимизировать этот риск.

КБ – То есть, вы говорите, что статья 5 устава НАТО, предполагающая обязательную военную защиту союзников в случае конфликта может быть введена в действие?

АВ – 5-я статья может быть использована, и обязательно будет использована. Это краеугольный камень, основа НАТО, и решения, принятые на последнем саммите в Варшаве, делают использование военной силы еще более реальным».