Ходорковский призывает Трампа обсудить с Путиным его «изящный уход»

Один из ведущих лидеров российской оппозиции Михаил Ходорковский призвал президента США Дональда Трампа начать диалог с его российским коллегой Владимиром Путиным, но не с целью решения международных проблем, которые выносятся на первые полосы газет.

Вместо этого бывший руководитель российской нефтяной компании и основатель движения «Открытая Россия» призывает Трампа провести переговоры о «плавной передаче власти» в России от Путина к его преемнику.

При этом он не уточнил, кто, по его мнению, должен стать этим преемником.

«У Трампа есть возможность начать деловой диалог с Путиным, который был бы посвящен не важным темам из новостных заголовков, но гораздо более важной проблеме – как избежать ненужных конфликтов внутри и вне России, обеспечив плавную передачу власти», – говорится в статье Ходорковского в Wall Street Journal.

По мнению Ходорковского, «Путин хотел бы использовать международные соглашения для сохранения и формализации его "достижений" в Европе: завоевания Крыма и нейтрального статуса Украины и других государств, которые Путин считает частью законной сферы влияния России».

«Стремление к таким уступкам может мотивировать Путина к обсуждению вопроса о его уходе, пока у власти находится Трамп, – пишет лидер российской оппозиции. – Это, в свою очередь, может избавить от необходимости решать другие проблемы».

Ходорковский отмечает, что отказ Трампа критиковать Москву «поверг в ужас многих сторонников жесткой политики в отношении России на Западе».

«Но может оказаться, что Трамп избрал более эффективный подход, – предполагает Ходорковский. – Случайно или намеренно он оставил дверь открытой для изящного ухода Путина. От этого бы выиграли все».