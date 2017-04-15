Ходорковский ушел с поста председателя «Открытой России»

Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения "Открытая Россия". Такое заявление он сделал на конференции движения, которая проходит 15 апреля в Таллине. "Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", – сказал он. Следующий председатель будет выбран на конференции из членов совета "Открытой России".

​Согласно планам мероприятия, совет также будет переизбран. Среди кандидатов – несколько членов действующего Совета, но есть и те, кто отказался выдвигаться на новый срок.

В частности, Ольга Жакова (г. Ангарск, Иркутская область) решила в ближайший год сосредоточиться на развитии регионального отделения "Открытой России" по Иркутской области и иркутского отделения проекта "Открытое право". Отказался переизбираться и Андрей Быстров (г. Москва).

Среди новых имен – бывший сити-менеджер города Королева, заслуженный экономист Московской области и член "Единой России" Елена Логвиненко; бывший помощник руководителя администрации президента республики Башкортостан, представитель Башкортостана в структуре электронного правительства Андрей Потылицын; юрист, бывший сотрудник банка "МЕНАТЕП" и компании "ЮКОС" Алексей Прянишников (г. Томск); лидер второго этапа проекта "Вместо Путина" Илья Новиков (г. Казань); бывший помощник депутата Государственной думы VI созыва Дмитрия Гудкова, координатор проекта "Открытое право" Александр Соловьев и так далее.