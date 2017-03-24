Трамп дает зеленый свет строительству нефтепровода Keystone XL

Администрация Трампа выдала разрешение федерального уровня на строительство сети нефтепроводов Keystone XL, таким образом отменив решение экс-президента Барака Обамы о запрете этого проекта два года назад.

В пятницу утром Госдепартамент США объявил о выдаче разрешения компании TransCanada на строительство нефтепровода, пояснив, что это «служит национальным интересам» США.

Данное решение представляет собой полную смену курса по сравнению с администрацией Обамы, которая придерживалась противоположной позиции по строительству нефтепровода.

Планируется, что президент Дональд Трамп сделает официальное заявление о выдаче разрешения на строительство в пятницу.

Руководитель компании TransCanada Расс Герлинг (Russ Girling) назвал выдачу разрешения «важной вехой» в осуществлении многолетнего проекта.

«Мы очень благодарны, что администрация президента Трампа пересмотрела и одобрила эту важную инициативу и с нетерпением ждем возможности работать с ними по мере того, как мы продолжаем инвестировать и укреплять энергетическую инфраструктуру Северной Америки», – сказал Герлинг.

По сети нефтепроводов нефть из канадских битуминозных песков будет поставляться на американские нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.

В сентябре администрация Обамы временно приостановила строительство нефтепровода в надежде, что проект удастся пересмотреть, однако позже это решение было отменено федеральным судом, который постановил, что строительство могло продолжаться.

Планируется, что нефтепровод длиной 1 700 миль будет прокачивать до 830 тысяч баррелей нефти в день с нефтеносных песков Альберты (Канада) в Небраску, где они будут соединены с уже существующей сетью нефтепроводов, ведущих к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива.

Строительство нефтепровода вызвало многомесячные протесты коренных американцев и групп активистов, которые опасаются, что строительство нефтепровода приведет к загрязнению источников воды.