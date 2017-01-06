Джон Керри: служить Америке было для меня честью

Подводя итоги своего пребывания на должности госсекретаря США, Джон Керри направил президенту Обаме итоговую докладную записку. Керри начал свое послание, отметив безусловные успехи, которых администрации нынешнего президента США удалось добиться за последние 8 лет.

«Мы сплотили международное сообщество для того, чтобы, совместными усилиями охватить возможности, которые помогут нам создать лучшее будущее. Многое еще предстоит сделать, однако я уверен, что, если Соединенные Штаты будут правильно инвестировать таланты, время и ресурсы в международную политику, мы останемся такой же незаменимой державой, какой являемся и сегодня», – сказано в письме.

Керри подверг критике предложения сократить финансирование внешнеполитического ведомства США и Агентства по международному развитию США (USAID), подчеркнув, что даже скромный вклад в дипломатию способен «изменить мир к лучшему и усилить нашу собственную безопасность – для многих будущих поколений».

«Тем не менее, – отметил Керри, – мы не можем быть сильными в мире, если не будем сильными здесь, дома».

Госсекретарь сказал, что испытывает чувство гордости за свою страну, когда находится за рубежом, подчеркнув, что не только «всякий раз понимает, как нам повезло здесь, в Соединенных Штатах», но и осознает возложенную на США огромную ответственность и необходимость изменить жизнь американцев к лучшему. В этой связи Керри напомнил о необходимости придерживаться важных для США ценностей внутри страны, тем самым распространяя их и в других странах.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, Керри подчеркнул: «Я твердо убежден, что нам необходимо смотреть в будущее с оптимизмом, который всегда вдохновлял нас и дарил нам энергию». Госсекретарь также напомнил, что «величие Америки – это факт, но не данность», отметив, что мир и дальше будет продолжать наблюдать за США, и американцы должны продолжать демонстрировать свои самые лучшие стороны.

В конце своего посланию президенту, Керри заявил, что бесконечно благодарен за данную ему возможность служить своей стране на посту госсекретаря, назвав это «честью». «Я желаю преемнику президента Обамы и моему преемнику всего самого лучшего на этом выдающемся пути, ведь они будут представлять самую великую страну в мире», – подчеркнул он.