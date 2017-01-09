Керри поблагодарил правительство Мексики за задержание подозреваемого в нападении на американского дипломата

Госсекретарь США Джон Керри выступил с заявлением по поводу нападения на сотрудника американского консульства в Гвадалахаре, Мексика, Кристофера Эшкрафта. «От имени президента Обамы и народа Соединенных Штатов я хочу поблагодарить правительство Мексики за быстрый и решительный арест подозреваемого в чудовищном нападении на нашего коллегу – сотрудника дипломатической службы в Гвадалахаре, Мексика», – говорится в заявлении.

«Безопасность граждан США и нашего дипломатического корпуса за границей относится к нашим главным приоритетам», – подчеркивается далее в документе. «В это трудное время мои мысли и молитвы – с этим сотрудником и его семьей. Я желаю ему скорейшего выздоровления», – заявил глава внешнеполитического ведомства США.