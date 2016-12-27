Умерла Керри Фишер – принцесса Лея из далекой Галактики

В возрасте 60 лет умерла актриса Керри Фишер, известная как исполнительница роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». Фишер умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который произошел на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.

После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она и скончалась. Еще вчера ее мать – актриса Дебби Рейнольдс – сказала журналистам, что состояние ее дочери стабилизировалось.

На протяжении своей карьеры Керри Фишер снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, неоднократно выступала в роли продюсера, написала несколько книг, сценариев и песен. В своей последней автобиографической книге она рассказала о романе с коллегой по «Звездным войнам» – актером Харрисоном Фордом.