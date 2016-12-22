Келлиэнн Конуэй: биографическая справка

Полное имя: Келлиэнн Элизабет Конуэй

Возраст: 49

Место рождения: Камден, Нью-Джерси

Образование: политолог (Тринити Колледж в Вашингтоне), юрист (университет Джорджа Вашингтона)

Семейное положение: замужем (супруг – Джордж Т. Конуэй III), дети – сын и три дочери

Религиозная принадлежность: католицизм

Партийная принадлежность: республиканка

Карьера

Работала на компании Wirthlin Group и Luntz Research Companies, пока не основала в 1995 собственную фирму, The Polling Company

Конуэй проводила демографические и оценочные опросы для таких компаний, как American Express, ABC News и Major League Baseball

В августе 2015 Конуэй стала президентом Супер-комитета по политической активности Keep the Promise I, который поддерживал предвыборную кампанию-2016 кандидата-республиканца Теда Круза

1 июля 2016 Дональд Трамп назначил Конуэй своим старшим советником. В августе 2016 Конуэй стала третьим руководителем избирательного штаба Трампа и первой женщиной на этой должности среди республиканцев. 22 декабря Трамп объявил, что она займет должность его советницы в Белом доме.

Биографическая справка

Келлиэнн Элизабет Фицпатрик родилась 20 января 1967 в городе Камден, штат Нью-Джерси. Отец Келлиэнн владел небольшой компанией, занимавшейся грузовыми перевозками, а ее мать работала в банке. Родители Келлиэнн развелись, когда девочке было три года.

В подростковом возрасте Келлиэнн восемь лет подряд работала летом на голубичной ферме в городке Хаммонтон в Нью-Джерси. Сама Конуэй часто говорила, что именно эта летняя подработка сделала ее трудолюбивой. В 16 лет она стала победительницей конкурса красоты штата, а в 20 выиграла чемпионат по сбору голубики. Она часто повторяет: «Всему, что я знаю о жизни и бизнесе, я обязана работе на той ферме».

В 1989 году Конуэй получила диплом бакалавра в области политологии, а в 1992 году получила степень доктора права, закончив факультет юриспруденции в университете Джорджа Вашингтона.

Конуэй начала работу в сфере политики с должности в компании Wirthlin Group и Luntz Research Companies, но вскоре – в 1995 году – основала собственную фирму, The Polling Company. Компания Конуэй занималась проведением опросов, и она работала с такими крупными клиентами, как кредитная компания American Express, телеканал ABC News и с Главной Лигой бейсбола.

Конуэй неоднократно выступала комментатором на новостных каналах ABC, CBS, NBC, PBS, CNN, MSNBC, NY1 и Fox News Channel, а также участвовала в ряде радиопрограмм. Она даже получила награду газеты Washington Post «Хрустальный шар» за верно предсказанный исход президентских выборов 2004-го.​

В 2005 году Конуэй совместно с Селиндой Лейк издала книгу под названием «Чего действительно хотят женщины: Как американки незаметно стирают политические, расовые, классовые и религиозные границы и меняют наш образ жизни».

В августе 2015 Конуэй стала президентом супер-комитета по политической активности Keep the Promise I, который поддерживал предвыборную кампанию-2016 кандидата-республиканца Теда Круза. Правда, после номинации Дональда Трампа организация поменяла название и перевоплотилась в «Сделать Америку первой». Неофициально его называли «Победить лживую Хиллари».

1 июля 2016 Дональд Трамп назначил Конуэй своим старшим советником, а в августе она стала руководителем избирательного штаба Трампа – и первой женщиной на этой должности среди республиканцев.

Цитаты

О Дональде Трампе:

«Дональд Трамп говорит не о депортациях. Он говорит о честности и человечности».

О Хиллари Клинтон:

«Спросите Хиллари Клинтон, почему она берет десятки миллионов долларов от лидеров стран, где ненавидят и не уважают женщин, где гомосексуалистов сбрасывают с крыш зданий».

О Келлиэнн Конуэй:

«Келлиэнн Конуэй стала глотком свежего воздуха для Республиканской партии. Теперь Дональд, мне кажется, стал дисциплинированнее». (Пол Райан, спикер Палаты представителей)

«Стивен Бэннон работает не публично и не стремится попасть на телеэкран – в отличие от определенной женщины, которую мы все знаем, которая лишь хочет говорить о том, какая она умная, что, мне кажется, не помогает в предвыборной гонке. Я бы хотел, чтобы руководители предвыборных штабов не выступали по телевизору». (Роджер Стоун, американский политический консультант)