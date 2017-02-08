Глава Хельсинкской комиссии США поддержал Владимира Кара-Мурзу

Глава Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также, как Хельсинская комиссия США, сенатор Роджер Уикер назвал «возмутительными» продолжающиеся в России преследования представителей политической оппозиции.

«Я очень обеспокоен состоянием Владимира Кара-Мурзы, который после отравления борется за свою жизнь в одной из московских больниц, – заявил сенатор.– Он неоднократно выступал на заседаниях Хельсинкской комсиссии, требуя восстановления демократических свобод для граждан России. У Соединенных Штатов больше не должно остаться сомнений в истинной сущности российского режима».

Российский оппозиционер впервые выступал в качестве эксперта на заседании комиссии в 2011 году. В 2015 и 2016 годах он проводил брифинги для членов организации о предстоящих выборах в России.