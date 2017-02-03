Администрация Трампа ввела санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана, ставших ответом на недавнее испытание баллистической ракеты средней дальности. В санкционном списке оказались 12 компаний и 13 частных лиц из Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана.

Накануне президент Дональд Трамп предупредил Тегеран, что подобные действия не останутся без ответа.

«Иран играет с огнем, – написал глава Белого дома в своем твиттер-аккаунте. – Они не ценят, насколько "снисходительно" относился к ним президент Обама. Но не я!»

В пятницу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не собирается реагировать на эти предупреждения.

Он написал в «Твиттере!», что его страну не испугают угрозы, которые делаются в то время, как Иран стремится обеспечить безопасность своих граждан.

Введение санкций стало первым решением, принятым новой администрацией США в отношении Ирана после того, как несколько дней назад советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о том, что после испытания баллистической ракеты Вашингтон выступил с «официальным предупреждением» Тегерану.

В свою очередь в пятницу советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сделал заявление, в котором отметил, что Исламская республика Иран остается видущим мировым спонсором терроризма и продолжает играть дестабилизирующую роль в ситуации на Ближнем Востоке. При этом, по словам Флинна, действия иранского руководства представляют угрозу национальным интересам Соединенных Штатов и их союзников.

«Время, когда мы закрывали глаза на враждебные и агрессивные выпады Ирана против США и всего мирового сообщества, уже прошло», - заявил Майкл Флинн.