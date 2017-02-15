Трамп и Нетаньяху проведут совместную пресс-конференцию

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проведут сегодня в полдень по вашингтонскому времени совместную пресс-конференцию после завершения первого раунда переговоров на высшем уровне.

В ходе избирательной кампании Трамп неизменно заявлял о своей поддержке Израиля, критикуя излишне мягкий, по его словам, подход администрации Обамы и обещая перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

После вступления в должность Дональд Трамп смягчил свою риторику, заявив, что строительство Израилем новых поселений «не поможет мирному урегулированию». Вместе с тем накануне визита израильского премьер-министра Белый дом сообщил, что в ходе переговоров США не будут настаивать на реализации концепции двух государств.