Госдепартамент США потребовал от Москвы прекратить оккупацию Крыма

Госдепартамент США выступил с заявлением в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, еще раз подтвердив, что администрация Соединенных Штатов резко осуждает оккупацию Крыма. В пресс-релизе, распространенном исполняющим обязанности официального представителя Госдепа Марком Тонером, вновь подчеркивается, что санкции, введенные против России после аннексии полуострова, будут действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.

«Три года назад Россия захватила и оккупировала Крым, – говорится в документе. – После этого Россия инсценировала незаконный референдум, заставив жителей Крыма голосовать в то время, когда вооруженные подразделения иностранной армии оккупировали их землю».

В своем заявлении Госдепартамент напоминает, что за прошедшие три года «российские оккупационные «власти» в Крыму развернули настоящую кампанию борьбы со своими оппонентами и инакомыслящими. Правозащитники собрали убедительные доказательства исчезновений, убийств, применения пыток и принудительных госпитализаций в психиатрические клиники представителей крымскотатарской общины, этнических украинцев и активистов, поддерживающих политику Киева, а также независимых журналистов.

«Российские оккупационные «власти» заставили замолчать и насильственно закрыли негосударственные общественные организации и независимые СМИ, постоянно отказывая иностранным наблюдателям в праве посещения полуострова», – утверждает документ.

В Госдепартаменте призвали Россию отказаться от практики оказания давления на представителей оопозиции, гражданских активистов и журналистов.

«Крым является частью Украины, – подчеркивает внешнеполитическое ведомство США. – Соединенные Штаты еще раз осуждают российскую оккупацию Крыма, и призывают немедленно...вернуть контроль над полуостровом Украине».