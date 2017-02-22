Американские законодатели изучат ситуацию на границе с Мексикой

Спикер Палаты представителей США Пол Райан возглавит делегацию американских законодателей, которая в среду отправляется на границу с Мексикой. Еще одну поездку в долину реки Рио-Гранде для членов и верхней и нижней палаты днем позже организует сенатор-республиканец Джон Корнин.

«Члены Конгресса собираются узнать, какие проблемы считают главными жители приграничных населенных пунктов, и выяснить, как можно повысить безопасность на границе», - сообщила официальный представитель спикера Пола Райана – Эшли Стронг.

Обе группы будут сопровождать представители Министерства внутренней безопасности США, а в официальной программе поездки значатся посещения пунктов пропуска на границе с Мексикой, баз пограничной службы и центров временного содержания нелегальных иммигрантов.

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Тем временем в Вашингтоне Конгресс подготовил предварительную оценку стоимости возведения стены на американско-мексиканской границе. В настоящее время заграждения высотой от 1 до 5 метров уже построены на участках общей протяженностью в 600 миль. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал возвести стену вдоль всей 2,000-мильной линии границы, утверждая, что возведение «надежной защиты от нелегальных иммигрантов» обойдется бюджету США в 8 миллиардов долларов.

Согласно предварительным оценкам бюджетного комитета Конгресса, минимальная стоимость возведения стены составит не менее 10 милллиардов долларов. Специалисты по стороительству, в свою очередь, считают, что окончательные расходы составят более 20 миллиардов.