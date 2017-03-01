Правозащитники выступили в поддержку журналистки Зои Световой

Правозащитная организация «Репортеры без границ» и базирующийся в Нью-Йорке «Комитет защиты журналистов» выступили с заявлениями в поддержку российской журналистки Зои Световой. Накануне стало известно, что в московской квартире известной правозащитницы прошел обыск. Согласно официальной версии властей, следственные действия были санкционированы Басманным судом еще 18 января и связаны с одним из уголовных дел в отношении владельцев компании ЮКОС, начатом еще в 2003 году.

Эксперты организации «Репортеры без границ» впрочем, назвали прошедший обыск «попыткой запугать» журналистку.

«Вторгаясь в ее дом и проверяя содержимое ее компьютера, (российские) власти нарушили принцип сохранения конфиденциальности источников, гарантированный российским законом и Европейским судом по правам человека, а также помешали ей выполнять свои профессиональные обязанности», - заявил от имени «Репортеров без границ» координатор программы по Восточной Европе Джонатан Бир.

В пресс-релизе правозащитники напоминают, что в Международном индексе свободы прессы Россия заняла 148 место из 180, и ситуация с независимыми СМИ в стране продолжает ухудшаться.

О том, что российские власти должны прекратить преследования сотрудников оппозиционных СМИ, говорится и в заявлении нью-йоркского «Комитета защиты журналистов».

«Российская практика использования правоохранительных органов для запугивания критиков и оппонентов власти хорошо известна, - говорит координатор восточноевропейской программы Нина Огнянова. – Мы требуем от Следственного комитета навсегда отказаться от этой позорной тактики».