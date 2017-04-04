В Конгресс внесен законопроект об увековечении памяти Бориса Немцова

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе Илеана Рос-Лехтинен (Ileana Ros-Lehtinen) и Элиот Энгел (Eliot Engel) внесли на рассмотрение Палаты представителей законопроект H. R. 1863 о переименовании площади перед российским посольством в Вашингтоне в «Борис Немцов Плаза» в память о российском оппозиционере, убитом два года назад в Москве.

В конце февраля этого года аналогичный законопроект S. 459 был внесен на рассмотрение Сената членами верхней палаты республиканцем Марко Рубио (Marco Rubio) и демократом Крисом Кунсом (Chris Coons).

«Борис Немцов посвятил свою жизнь борьбе за демократию и справедливость для своей родины, – говорится в заявлении Илеаны Рос-Лехтинен. – В то время, когда режим (в России) пытается уничтожить всех инакомыслящих, мы должны ясно дать понять, что Конгресс следит (за ситуацией), и мы не позволим продолжать подобную практику».

«Я уверен, что когда-нибудь Россия получит правительство, которое будет уважать героическую память (Бориса Немцова), – заявил конгрессмен Энгел. – Но пока этого не произошло, мы будем помнить о Немцове здесь, в нашей столице».

Напомним, что в 1984 году площадь перед посольством СССР в Вашингтоне по инициативе Конгресса получила имя Андрея Сахарова. Сейчас в этом здании расположена резиденция российского посла.

«Создание «Борис Немцов Плаза» будет постоянным напоминанием режиму Путина и народу России о том, что защитников свободы нельзя заставить замолчать, – говорится в заявлении сенатора Марко Рубио, опубликованном в годовщину смерти Немцова. – Будь то уличный знак или тысячи писем, приходящих по адресу «Борис Немцов Плаза, дом 1», это даст ясный сигнал Кремлю, что запугивание и убийства оппозиционеров не останутся незамеченными».