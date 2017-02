Администрация Трампа проведет «анализ рисков» от въезда в США граждан отдельных стран

Министерство внутренней безопасности США решило разъяснить детали распоряжения «О защите страны от въезда иностранных террористов» (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States), подписанного президентом Трампом 27 января.

В специальном заявлении, распространенном министерством, уточняется, что запрет на въезд в США сроком в 90 дней введен для граждан Ирака, Сирии, Судана, Ирана, Сомали, Ливии и Йемена для того, чтобы «правительство Соединенных Штатов смогло провести глубокий анализ рисков, которые иммиграционная система создает для национальной безопасности» страны.

Этот запрет, пояснили в Министерстве внутренней безопасности, не распространяется на лиц, имеющих вид на жительство в США, а также на обладателей двойного гражданства из других стран, не упомянутых в антииммиграционном списке, дипломатических виз, или виз, выданных НАТО и ООН.

Обладателям иммиграционных виз из семи стран, перечисленных в президентском указе, предложено после прибытия в США «обратиться и получить в порядке исключения» разрешение на въезд в страну.

В заявлении особо подчеркивается, что в антииммиграционный список входят только семь стран, и запретительные меры не применяются к гражданам других государств. «Несмотря на ложные заявления, нет никаких планов на включение в будущем в этот список ни одной другой страны», - говорится в документе.

При этом министерство сообщило, что совместно с Госдепартаментом США и Национальной службой разведки оно уже приступило к проверке информации, предоставленной иностранными государствами, граждане которых «обращаюся за бесчисленным количеством виз, льгот, положенных иммигрантам, или другими способами пробуют попасть в Соединенные Штаты».

Результаты этой проверки должны быть переданы президенту через 30 дней после вступления в силу антииммиграционного распоряжения. После этого Госдепартамент США «потребует от иностранных правительств», которые не передали американским властям полную и «адекватную» информацию о своих гражданах, «предоставить эти сведения в течении 60 дней».