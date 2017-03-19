Кто в Конгрессе расследует возможные связи штаба Трампа с Кремлем?

Республиканцы в Конгрессе не дали демократам возможности реализовать инициативу о назначении независимого прокурора для проведения расследования о возможных связях представителей избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем. Неудачей окончилась и попытка сенатора Чака Шумера, настаивавшего на том, чтобы анализом этих контактов занялся специально созданная комиссия, объединяющая представителей обеих палат.

По мнению республиканцев, в создании подобной комиссии нет смысла: расследованием возможных связей президента Трампа с Россией занимается министерство юстиции США, а также три ключевые спецслужбы страны – ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности.

Сбор улик разведывательные ведомства ведут независимо друг от друга. Тем не менее, в январе этого года главы спецслужб выступили с совместным заявлением, обвинив президента России Владимира Путина в причастности к организации хакерских атак на серверы Национального комитета демпартии, и попытках вмешаться в предвыборный процесс.

Кроме этого, собственные расследования ведут четыре комитета в палате представителей и Сенате США.

Комитет по делам разведки Конгресса

Постоянный комитет по делам разведки нижней палаты Конгресса официально объявил о начале расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Глава комитета, республиканец Девин Нуньес, играл одну из ключевых ролей в переходной команде Дональда Трампа. Это заставило его оппонентов заявить о том, что под его руководством комитет вряд ли будет проводить «полноценное расследование», а конгрессмен-демократ Адам Шифф и вовсе заметил, что Нуньес будет выполнять «все распоряжения» Белого дома, попытавшись свернуть расследование.

Тем не менее, члены комитета по разведке уже направили запросы в ФБР, ЦРУ и АНБ, попросив предоставить им всю информацию, уже собранную спецслужбами.

В ближайший понедельник комитет по делам разведки проведет первые публичные слушания, на которых должен выступить глава ФБР Джеймс Коми. Руководители остальных спецслужб также получили соответствующие приглашения.

Комитет по делам разведки Сената США

Комитет верхней палаты также начал свое собственное расследование еще до инаугурации нового президента США.

Глава комитета, республиканец Ричард Барр, во время избирательной кампании не раз заявлял о своей поддержке Дональда Трампа. Это заставило его заместителя, сенатора-демократа Марка Вагнера, заявить о том, что он «глубоко озабочен» возможным давлением, которое может оказать на законодателей Белый дом.

Сенатский комитет уже объявил о том, что 30 марта проведет свои собственные открытые слушания, посвященные связам избирательного штаба Трампа с Россией. При этом, на заседание пока не приглашены сотрудники действующей администрации и представители спецслужб, а в качестве экспертов выступят эксперты различных исследовательских центров.

Комитет по юридическим вопросам Сената США

Представители подкомитета по проблемам преступности и терроризма республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхаус уже заявили, что проведут собственное расследование попыток России вмешаться в ход выборов в США, официально потребовав от ФБР и министерства юстиции предоставить законодателям всю доступную спецслужбам информацию.

Параллельное расследование ведет и полный состав комитета по юридическим вопросам верхней палаты. Глава комитета республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Дайан Файнстайн уже добились от представителей администрации проведения закрытых брифингов для членов комитета.

Кроме этого, законодатели направили совместное письмо главе ФБР Джеймсу Коми, потребовав предоставить им копии всех документов, имеющих отношение к записям переговоров между бывшим советником Трампа на национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Юридический комитет Конгресса США

Демократы в юридическом комитете нижней палаты не смогли убедить своих коллег-республиканцев направить в министерство юстиции официальный запрос о возможных связях избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

Тем не менее, глава комитета республиканец Боб Гудлатте уже сообщил, что попросил представителей минюста провести закрытый брифинг для членов Конгресса, предоставив им всю имеющуюся информацию. Ответа, по его словам, он пока не получил.

Комитет по надзору Конгресса США

Пока главе комитета республиканцу Джейсону Чаффецу удается успешно блокировать все попытки конгрессменов-демократов инициировать собственное расследование возможных контактов представителей новой администрации с Кремлем.

Тем не менее, Чаффец уже направил в спецслужбы США официальные письма, попросив руководителей минюста, ЦРУ, ФБР и АНБ предоставить законодателям всю имеющуюся в их распоряжении информацию.