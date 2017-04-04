Сюзан Райс: я не использовала информацию спецслужб в политических целях

Бывший советник президента Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс заявила, что никогда не использовала информацию спецслужб «в политических целях». По ее словам, требование рассекретить имена сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа, которых прослушивало ФБР, является «очень давней, обычной практикой».

«Обвинения в том, что представители администрации Обамы как-то использовали данные, полученные спецслужбами, в политических целях, являются абсолютно недостоверными» – сообщила Сюзан Райс в эфире канала MSNBC.

В конце марта глава комитета по делам разведки Конгресса США Дэвин Нунес заявил, что располагает информацией о том, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников избирательного штаба будущего президента. При этом конгрессмен поспешил подчеркнуть, что спецслужбы не имели никаких претензий к членам команды Дональда Трампа, а данные собирали в связи с другим расследованием, не имевшим отношения к окружению республиканского кандидата в президенты.

В США запрещено предавать огласке имена американских граждан, если информация об их переговорах или переписке была получена спецслужбами в результате так называемого «нецеленаправленного» наблюдения. В официальных документах эти лица обычно именуются, как «Американский гражданин-1», «Американский гражданин-2» и так далее.

По данным телекомпании Fox News, будучи советником президента США по национальной безопасности, Сюзан Райс не только потребовала от спецслужб раскрыть имена американцев, попавших под наблюдение, но и предоставила полученную информацию сразу нескольким ведомствам. Там, по данным журналистов телекомпании, список имен сотрудников избирательного штаба Трампа получили руководители ЦРУ, Национальной разведки США, члены Совета национальной безопасности и некоторые конгрессмены.

В интервью телеканалу MSNBC Сюзан Райс отказалась отвечать на вопросы о том, была ли слежка, установленная спецслужбами, как-то связана с расследованием возможных контактов между членами избирательного штаба Трампа и Кремлем.

«Бывали случаи, когда я получала доклад (спецслужб) в котором упроминался гражданин США, но не называлось его имя, – пояснила экс-советник президента. – Если у меня были основания считать, что имя этого человека поможет оценить, насколько серьезными являются собранные сведения, то я просила предоставить мне эти данные».

Она уточнила, что, получив ее запрос, спецслужбы самостоятельно решали, могут ли они выполнить просьбу советника президента США, а описаная ей процедура получения информации является «стандартной для любого высокопоставленного чиновника».

Во вторник, в ходе ежедневного брифинга, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер признал, что «не может решать, кто и когда» должен дать показания в Конгрессе.

Вместе с тем он заявил: «Я думаю, что есть разительный контраст между тем, как две недели назад она (Сюзан Райс) очень открыто заявляла, что «не имеет ни малейшего представления» о прослушке, и попытками теперь хоть как-то объяснить свои действия».

Ранее в тот же день влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что Конгресс обязан проверить сообщения о том, что администрация Обамы попыталась использовать полученные от ФБР сведения «в политических целях».

«Когда речь идет о Сюзан Райс, нужно проверять, а не доверять», – сказал Грэм.

Напомним, что 4 марта президент Трамп написал в «Твиттере», что президент Барак Обама нарушил закон, распорядившись установить слежку за предвыборным штабом республиканского кандидата. Спустя сутки Белый дом обратился к Конгрессу с требованием провести расследование, выяснив, совершил ли экс-президент уголовно наказуемое преступление.

Позднее, выступая на слушаниях в Конгрессе, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США не располагают информацией, которая могла бы подтвердить обвинения, высказанные действующим президентом.