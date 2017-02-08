США обещают изолировать «столицу» ИГИЛ в ближайшие недели

Представители военного командования США заявили в среду, что поддерживаемые США наземные силы в ближайшие недели завершат операцию по окружению столицы боевиков «Исламского государства»– сирийского города Ракка.

«Мы ожидаем, что в течении нескольких следующих недель город будет почти полностью изолирован, и можно будет принимать решение о начале штурма», – сообщил представитель коалиционных сил в Багдаде полковник Джон Дорриан, добавив, что военное командование не планирует «называть точное время начала операции по взятию города».