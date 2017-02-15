Кандидат на пост министра труда может отказаться от должности в администрации

Эндрю Паздер, предложенный президентом Дональдом Трампом на должность министра труда, может снять свою кандидатуру. По данным телеканала NBC News, ссылающегося на информацию, полученную от высокопоставленного сотрудника администрации, причиной этого решения стали опасения, что номинант не наберет достаточного количества голосов для утверждения в Сенате.

По утверждению телеканала CNN, сразу несколько представителей республиканского большинства в Сенате уже обратились к Белому дому с просьбой снять кандидатуру Паздера.

В настоящее время республиканцы контролируют 52 места из 100 в верхней палате Конгресса. Для того, чтобы заблокировать кандидатуру претендента на министерский пост, достаточно, чтобы к 48 демократам присоединились трое республиканцев. Голосование по кандидатуре Паздера назначено на утро четверга.

Вечером в среду стало известно, что, как минимум, семь сенаторов-республиканцев, включая Лису Мурковски и Сюзан Коллинз, официально заявили о том, что не собираются поддерживать претендента.

Эндрю Паздер занимает должность председателя совета директоров сетевой компании «CKE Restaurants Inc». Ранее некоторые сотрудники фирмы жаловались на отказы в повышении зарплаты и случаи сексуальных приставаний на рабочем месте. Сам Паздер публично выступал против увеличения минимального уровня оплаты труды.

В начале месяца он признался, что в свое время вместе с супругой нанимал нелегальных иммигрантов для работы по дому, и в результате был вынужден разбираться с налоговой службой США.