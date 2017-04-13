Американская авиация применила в Афганистане самую мощную неядерную бомбу

Как сообщило военное ведомство США, американская авиация применила в Афганистане авиабомбу GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), известную также под названием «Мать всех бомб».

Несколько источников в Пентагоне сообщили, что боеприпас был сброшен в 19.00 по местному времени в районе Ачин, провинция Нагархар, неподалеку от пакистанской границы. Целью авиаудара стали объекты боевиков «Исламского государства» в регионе.

Авиабомба GBU-43/B была разработана в Лаборатории Военно-воздушных сил США в 2003 году. Весной и осенью того же года на полигоне в штате Флорида прошли два испытания этого оружия.

Бомба общим весом более 10 тонн считается самым мощным неядерным боеприпасом, находящимся на вооружении ВС США, и способна нести запас взрывчатого вещества, эквивалентный 11 тоннам тринитротолуола.

К настоящему времени завод McAlester Army Ammunition Plant произвел 15 таких бомб.

В военном ведомстве США особо подчеркнули, что до сих пор ни одна из них не применялась в боевых условиях.