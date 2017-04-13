Американская авиация применила в Афганистане самую мощную неядерную бомбу

Боезаряд, способный нести 11 тонн взрывчатки, был впервые использован в боевых условиях
Как сообщило военное ведомство США, американская авиация применила в Афганистане авиабомбу GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), известную также под названием «Мать всех бомб».
Несколько источников в Пентагоне сообщили, что боеприпас был сброшен в 19.00 по местному времени в районе Ачин, провинция Нагархар, неподалеку от пакистанской границы. Целью авиаудара стали объекты боевиков «Исламского государства» в регионе.
Авиабомба GBU-43/B была разработана в Лаборатории Военно-воздушных сил США в 2003 году. Весной и осенью того же года на полигоне в штате Флорида прошли два испытания этого оружия.
Бомба общим весом более 10 тонн считается самым мощным неядерным боеприпасом, находящимся на вооружении ВС США, и способна нести запас взрывчатого вещества, эквивалентный 11 тоннам тринитротолуола.
К настоящему времени завод McAlester Army Ammunition Plant произвел 15 таких бомб.
В военном ведомстве США особо подчеркнули, что до сих пор ни одна из них не применялась в боевых условиях.
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