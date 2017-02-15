Конгресс намерен запретить Трампу отменять санкции против РФ

Группа влиятельных конгрессменов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, выступили с инициативой, серьезно затрудняющей возможность отмены санкций против России.

«Акт о пересмотре санкций в отношении России» (Russia Sanctions Review Act), обнародованный членами нижней палаты Конгресса в среду, обязывает президента США заранее уведомить Конгресс о планах по отмене санкций, введенных после аннексии Крыма и попыток Москвы вмешаться в ход избирательной кампании в США. Любое смягчение санкционных мер, по версии авторов законопроекта, возможно только с согласия Конгресса.

Неделей ранее аналогичный законопроект был внесен на рассмотение комитетов верхней палаты группой сенаторов, представляющих и Республиканскую, и Демократическую партии США.

Авторами новой законодательной инициативы также стали представители обеих партий в нижней палате – демократы Стени Хойер, Адам Шифф, Элиот Энгл, и республиканцы Том Руни и Адам Кинзингер.

«Это не вопрос партийных предпочтений, – заявил, представляя законопроект, конгрессмен Стени Хойер. – Каждый американец – и республиканец, и демократ – обеспокоен действиями России. Поэтому никакой отмены санкций не будет, пока (Москва) этого не заслужит».

Как и инициатива сенаторов, законопроект членов нижней палаты предусматривает, что после объявления о возможной отмене санкций у законоджателей есть 120 дней на то, чтобы рассмотреть и заблокировать решение Белого дома. В течении этого срока президент США не может принимать никаких решений, связанных с санкционным режимом.

Кроме этого, в тексте документа говорится, что отмена санкций невозможна до тех пор, пока президент не представит Конгрессу доказательства того, что Москва прекратила оказывать поддержку вооруженным сепаратистам на Украине и отказалась от попыток вмешаться в дела соседнего государства.

По мнению конгрессмена Элиота Энгла, в настоящий момент президент «Путин тестирует новую администрацию» США. Доказательством этого член нижней палаты считает появление «российского разведывательного корабля в 30 милях от побережья штата Коннектикут», допускаемые Москвой «военные преступления в Сирии», продолжающееся военное вмешательство в Украине.

«В этой ситуации мы должны не отменять, а усиливать санкции», - подчеркнул конгрессмен.

Авторы законопроекта считают, что их инициатива будет поддержана большинством членов нижней палаты. В 2015 году аналогичный законопроект, позволяющий конгрессу заблокировать попытку отмены санкций в отношении Ирана, был одобрен подавляющим большинством голосов в обеих палатах конгресса. Как заявил конгрессмен Адам Шифф, «санкции не могут быть отменены решением одного человека, даже если это президент США», и пообещал, что в случае необходимости конгресс сможет преодолеть президентское «вето».

«Если Трамп единолично отменит (санкции), то Конгресс должен не только ввести их вновь (своим решением), преодолев, если это необходимо, вето президента, – считает конгрессмен Шифф. – Любое другое решение будет означать, что вы поддерживаете Россию, и награждаете ее за агрессивные нарушения международных норм, совершение военных преступлений в Сирии и другие возмутительные действия по всему миру».