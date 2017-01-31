Freedom House признал Россию несвободной страной

Международная правозащитная организация Freedom House вновь признала Россию «несвободной страной». В ежегодном докладе «Свобода в мире в 2017 году», представленном во вторник в Вашингтоне, особо отмечается, что в прошлом году году «Россия с ошеломляющей настойчивостью и враждебностью вмешивалась в политические процессы в США и других демократических государствах, увеличила военную поддержку диктаторскому режиму Башара Асада в Сирии и упрочила незаконную оккупацию территории Украины».

«Мы видим диктатуру в России, и каждый год мы наблюдаем еще большую централизацию власти, – сказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» Арч Паддингтон (один из авторов доклада). – В прошлом году мы стали свидетелями того, что некоторые люди, которые участвовали в политической жизни, были удалены, после чего Путин и его ближайшее окружение стали концентрировать в своих руках все больше и больше политической власти».

Ислледователи традиционно оценивают уровень свободы в странах мира по 100-балльной шкале, суммируя оценки, выставленные в категориях гражданских и политических прав и свобод.

Максимально возможные 100 баллов в этом списке были присвоены таким странам, как Финляндия и Норвегия, а уровень свобод в Сирии, например, был оценен в минус один балл. Северная Корея удостоилась 3 баллов.

Эксперты Freedom House отмечают, что в 2016 годуситуация с соблюдением гражданских политических свобод в России постоянно ухудшалась. По сравнению с прошлым годом оценка уровня свободы в стране была снижена на два пункта – до 20 баллов. В мировом политическом рейтинге России отвели место на самом низком, седьмом уровне, а в сфере соблюдения гражданских свобод – на шестом.

Среди важных событий, повлиявших на положение страны в мировом рейтинге, эксперты особо отметили парламентские выборы в сентябре 2016 года, когда, несмотря на беспрецедентно низкую явку избирателей, «сверхквалифицированное большинство» в Думе получила партия «Единая Россия».

Как попытку «сузить политическое пространство» расценили расширение списков организаций – иностранных агентов (в числе которых оказался, например, «Левада-центр»), продолжающееся «наступление» на СМИ и распоряжение президента Путина о создании Национальной гвардии.

По мнению авторов доклада, все эти шаги связаны с попытками Кремля «упредить потенциальное внутреннее недовольство» в стране, вызванное продолжающимся экономическим спадом.

«Изменений за последний год не произошло – там все было плохо и в 2016 году, и до этого, – говорит Арч Паддингтон. – Из того, что мы видели в России, это проблемы со свободой в Интернете, с общением через Интернет, с деятельностью общественных организаций. Еще мы видели более глубокое и агрессивное вмешательство в политические процессы в других странах – США, Франции и других европейских странах».

В прошлом году, считают исследователи, Москва продолжила политику ««поддержки популистских и националистических партий, а также кражи и публикации внутренних документов» политических партий в странах Европы и США. Кроме этого, отмечают эксперты, российское руководство санкционировало «радикальное усиление неизбирательных бомбардировок» в Сирии, пытаясь удержать у власти Башара Асада.

Невысокие места в рейтинге получили также ближайшие соседи России на постсоветском пространстве. При этом эксперты считают, что уровень свободы в Беларуси за прошедший год вырос на три пункта и теперь составляет 20 баллов. В Украине, вновь признананной «частично свободным» государством, отмечено падение уровня гражданских и политических свобод. По по итогам исследования ей был присвоен 61 балл.

«Украина по-прежнему страдает из-за продолжающегося конфликта с Россией, внутренней политической борьбы между разными политическими партиями, – пояснил Арч Паддингтон. – Беларусь боится Россия, и поэтому там произошли кое-какие послабления, отношения с Европой улучшились. Страны Центральной Азии остаются крайне репрессивными».

В списке стран с наихудшими показателями действительно оказались сразу две бывшие советские республики: эксперты Freedom House оценили тремя баллами уровень гражданских и политических свобод в Узбекистане. На один балл выше оказался Туркменистан.