Менеджер «Лаборатории Касперского» арестован в России

Менеджер «Лаборатории Касперского», отвечающий за расследование хакерских атак, находится под арестом, подтвердили в компании в среду.

«Лаборатория Касперского», крупнейшая российская компания, работающая в сфере безопасности, подтвердила сообщения газеты «Коммерсант», что глава отдела по расследованию компьютерных инцидентов Руслан Стоянов был арестован в декабре.

«Коммерсант» сообщил, что вместе со Стояновым был арестован высокопоставленный сотрудник ФСБ, и что им обоим грозит обвинение в государственной измене.

Представитель «Лаборатории Касперского» Мария Широкова отметила в заявлении, что арест Стоянова никак не связан с компанией и ее деятельностью.

Американские разведслужбы обвиняют Россию в том, что она вмешивалась в ход президентских выборов в США через хакерские атаки, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. Россия отвергает эти обвинения.

Пока неясно, связаны ли аресты с этими обвинениями.