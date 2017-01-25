Менеджер «Лаборатории Касперского» арестован в России

Руслан Стоянов отвечал за расследование хакерских атак. Сообщается, что ему грозит обвинение в государственной измене
Менеджер «Лаборатории Касперского», отвечающий за расследование хакерских атак, находится под арестом, подтвердили в компании в среду.
«Лаборатория Касперского», крупнейшая российская компания, работающая в сфере безопасности, подтвердила сообщения газеты «Коммерсант», что глава отдела по расследованию компьютерных инцидентов Руслан Стоянов был арестован в декабре.
«Коммерсант» сообщил, что вместе со Стояновым был арестован высокопоставленный сотрудник ФСБ, и что им обоим грозит обвинение в государственной измене.
Представитель «Лаборатории Касперского» Мария Широкова отметила в заявлении, что арест Стоянова никак не связан с компанией и ее деятельностью.
Американские разведслужбы обвиняют Россию в том, что она вмешивалась в ход президентских выборов в США через хакерские атаки, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. Россия отвергает эти обвинения.
Пока неясно, связаны ли аресты с этими обвинениями.