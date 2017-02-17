Гарри Каспаров: «У США не может быть ничего общего с путинской Россией»

Комитет Сената по международным делам организовал слушания на тему «Демократия и права человека: лидерство США» под председательством республиканца Марко Рубио в рамках своего подкомитета.

Среди участников дискуссии, которая касалась и возможного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, был известный критик Кремля Гарри Каспаров, который сейчас возглавляет Фонд прав человека в Нью-Йорке.

Открывая слушания, которые состоялись 16 февраля, сенатор Рубио выразил обеспокоенность продолжающимися атаками на представителей оппозиции в России, приведя в пример повторное, как он выразился, отравление Владимира Кара-Мурзы.

Координатор «Открытой России» был госпитализирован уже во второй раз за два года, с признаками острой интоксикации неустановленным веществом. Рубио пожелал скорейшего восстановления Кара-Мурзе, который ранее вышел из комы.

Сенатор напомнил также о приближающейся годовщине смерти одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, который был убит в Москве. Дочь Немцова Жанна, по словам Рубио, была приглашена на слушания, но присутствовать не смогла.

«От России до Китая, от Северной Кореи до Венесуэлы авторитарные режимы находятся на подъеме, нарушается свобода человека, а запретительные законы используются против открытого общества и свободы слова», – заявил Марко Рубио.

Гарри Каспаров, который наряду с Борисом Немцовым был сооснователем демократического движения «Солидарность» в России, назвал себя одним из миллионов людей, которые были освобождены или защищены Соединенными Штатами от тоталитаризма в своих странах. С 2013 года 13-й чемпион мира по шахматам живет в Нью-Йорке. При этом Каспаров иронично заметил, что он, возможно, «один из немногих известных россиян, у которого нет контактов с Белым домом».

«Американское лидерство начинается в своей стране, прямо здесь. США не могут вести за собой мировое сообщество по вопросам демократии и прав человека, если в ней не будет единства относительно значимости и важности данных ценностей, – убежден Каспаров. – Сейчас американцы вовлечены в политику на небывалом для последних десятилетий уровне. Это возможность заново открыть для себя, что величие Америки начинается с веры в то, что Америка является великой».

Рубио обеспокоен возможной «сделкой»

В рамках слушаний Марко Рубио, компанию которому в президиуме составили сенаторы-демократы Роберт Менендес и Тим Кейн, обратился к Каспарову с вопросом о том, чем может обернуться для США потенциальная сделка с Россией. При этом Рубио сказал, что у него нет сомнений в причастности Владимира Путина к руководстсву операциями в сирийском Алеппо, жертвами которых стали мирные жители, в том числе женщины и дети.

«Новая администрация выразила намерение добиться некого геополитического партнерства с Владимиром Путиным, несмотря на все то, что нам известно о нем. Мне хотелось бы узнать ваше мнение о том, какое влияние может такое партнерство иметь на репутации США, наших позициях мире и защите собственной национальной безопасности, как страны, которая продвигает демократию, свободы и права человека.

Что будет, если мы тем или иным образом вовлечем в себя в сделку с Москвой, упуская из виду вопросы целостности таких стран, как Украина, в обмен на предполагаемое сотрудничество в Сирии?», – спросил сенатор-республиканец.

«США не имеют ничего общего с путинской Россией, подчеркну - именно с путинской, никаких общих ценностей, взглядов или интересов. Это миф, распространяемый некоторыми людьми здесь и в Европе, что Владимир Путин может быть союзником в борьбе с терроризмом. ИГИЛ используется режимом сирийского президента Башара Асада в качестве повода для жестокости, применяемой в отношении своих собственных граждан.

Путин также использует ИГИЛ для оправдания своего сирийского вмешательства. Проблема в том, что если один раз пойти на уступки путинскому режиму, они будут ждать дальнейших уступок. Для них компромиссы являются не поисками единой позиции, а признаком слабости», – полагает Каспаров.

Трамп и геополитическая шахматная доска

В интервью Русской службе «Голоса Америки» Гарри Каспаров добавил, что репутация США будет серьезно подорвана любыми сепаратными сделками с Москвой, которые чреваты самыми негативными последствиями. Президент Дональд Трамп, говоря о возможности договориться с Путиным, по мнению Каспарова, больше полагается на инстинкты из-за отсутствия внешнеполитического опыта.

«Даже после четырех недель в Белом доме Трамп с трудом понимает всю геометрию мировой геополитической шахматной доски – альянсы, НАТО, Европейский союз. Проще [для него] договариваться, на самом деле, как в бизнесе, а остальные, дескать, будут следовать нашим решениям.

То есть тонкости сегодняшней мировой дипломатии, в которой поддержка ценностей свободного мира является важнейшим фактором, ему пока чужды, – объясняет председатель Фонда прав человека. – Понятно, что никакого военного сотрудничества [США с Россией] быть не может по многим причинам. Во-первых, несовместимость армейских структур, вооружений и командных установок. Но главное другое – интересы расходятся.

Путину нужен очаг терроризма. Россия находится в Сирии для реализации политических амбиций Путина».

Каспаров выразил надежду на проведение масштабного расследования связей Майкла Флинна и других представителей администрации Трампа с высокопоставленными россиийскими деятелями и сотрудниками спецслужб. В то же время, по мнению эксперта, иллюзии, которые были у Кремля после выборов, постепенно развеиваются.

«Попытки Путина подорвать американскую демократию, продемонстрировав ее картинность, натолкнулись на то, что институты-то демократические работают, – убежден экс-чемпион мира по шахматам. – Сама ситуация, когда президент США вынужден идти в суд, чтобы оспаривать решение другого суда, который приостановил действие его указа, проигрывая при этом и один, и второй суд, показывает, что система разделения властей не какое-то изобретение 18-го века, которое пора сдать в утиль, а работающий институт».

Санкции извне и тотальный контроль внутри

Каспаров не исключил, что Вашингтон пойдет путем ужесточения санкций в отношении России, если решит, что Путин действительно представляет серьезную угрозу. Однако в возможность возврата Крыма, к чему Москву призвал Белый дом, он не верит.

«По Крыму, думаю, что у Трампа ничего не получится, потому что для Путина сдача Крыма является самоубийсвом. Но возможности Америки повлиять на судьбу Путина достаточно велики. Соединенные Штаты не используют тот потенциал, который у них есть, чтобы нанести серьезный удар по благополучию тех людей, от которых зависит власть Путина в России.

Санкции, которые были введены, не то, чтобы минимальны, но незначительны от того объема, который может быть достигнут. И даже эти санкции сильно влияют на российскую экономику. Совершенно очевидно, что Путин ставил перед собой задачу любой ценой эти санкции отменить. Судя по всему, этот план провалился», – полагает Каспаров.

Давний критик Кремля выразил уверенность в том, что российские власти на сегодняшний день уязвимы исключительно за пределами страны. Внутри страны, говорит Гарри Каспаров, им удалось добиться тотального контроля над ситуацией.