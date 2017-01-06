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Каспаров предостерег о возможности наступления «очень темных времен»

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

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Российский диссидент предупредил об опасности альянса между Путиным и Трампом

Бывший чемпион мира по шахматам и российский диссидент Гарри Каспаров, в настоящее время проживающий в США, предупредил, что мир ждут «очень темные времена», если избранный президент Дональд Трамп не сменит курс и не даст отпор Владимиру Путину.

В интервью Yahoo News Каспаров сказал, что Путин и его ближайшие помощники, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, с нетерпением предвкушают президентство Трампа, поскольку считают, что он пойдет на выгодную сделку с Россией, позволив ей расширить свою сферу влияния.

«Они все ждут Трампа, – сказал Каспаров. – Они считают, что Трамп изменит все… и уступит всем требованиям Путина, в том числе признает аннексию Крыма».

Он добавил, что, по мнению России, избранный президент также ослабит роль НАТО и «принесет в жертву страны Балтии».

«Я считаю это преступлением, – заявил Каспаров. – Если США не намерены восстановить баланс, нас ждут очень темные времена».

Каспаров переехал в Нью-Йорк несколько лет назад, поскольку, как он выразился в интервью, он боялся за свою жизнь.

Он призвал власти США принять гораздо более жесткие меры, чем уже принятые: президент Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных представителей военной разведки.

«Нужно ударить по богатствам Путина, – сказал Каспаров. – Нужно показать, как много денег было украдено из России. Американская разведка точно знает, где хранятся эти деньги. Они должны нацелиться на ядро путинской власти – на его способность манипулировать сотнями миллиардов долларов, которые вывозят из России русские олигархи. Он использует их средства для проведения своих секретных операций. Нужно преподать ему урок».

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