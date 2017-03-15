Кардин: власти Беларуси отказываются от шагов в направлении реформ

Член сенатского Комитета по международным делам Бенджамин Кардин решительно выступил против кампании подавления мирных протестных выступлений, развернутой властями Беларуси.

«Я осуждаю недавние задержания гражданских активистов и журналистов в городах Беларуси», – говорится в заявлении сенатора Кардина, распространенном в среду. Как подчеркивается в документе, действия официального Минска, по-видимому, «свидетельствуют о существенном отступлении от недавних позитивных шагов в направлении реформ».

Законодатель призвал власти Беларуси к освобождению «задержанных за мирную реализацию своих прав». Подчеркнув, что у Беларуси – «жесткий сосед», Кардин высказался в поддержку независимости и суверенитета Республики Беларусь и призвал официальный Минск «вернуться на путь демократических реформ».

Напомним, что в последние недели за участие в «маршах нетунеядцев» в Беларуси задержаны, по меньшей мере, десятки людей.