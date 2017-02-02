Кара-Мурза госпитализирован в тяжелом состоянии

Один из ведущих деятелей российской оппозиции, федеральный координатор организации «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы.

Об этом сообщил в четверг сайт «Открытой России» со ссылкой на супругу журналиста Евгению.

«Рано утром ему стало плохо. Родители вызвали «скорую». В 6:30 утра он поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу им. С. С. Юдина», – рассказала Евгения.

Со своей стороны, лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский сообщил, что у Кара-Мурзы случился приступ, но он в руках хорошего врача.

В заявлении «Открытой России» также содержится напоминание о том, что в мае 2015 года Кара-Мурза был также внезапно госпитализирован.

Тогда врачи диагностировали у него «острую почечную недостаточность на фоне интоксикации», и он больше месяца провел в состоянии искусственной комы.

«Когда его состояние стабилизировалось, он обратился в полицию. Кара-Мурза считает, что его отравили. О каких-либо результатах расследования ничего не известно», – говорится в заявлении.