Конгресс может оказать финансовую помощь российской оппозиции

Один из лидеров российской оппозиции, координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший выступил на слушаниях в Сенате США, посвященных перспективам гражданского общества в Российской Федерации.

Открывая заседание, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что главной целью слушаний является включение в бюджет США отдельных статей для противодействия действиям Кремля.

«Пришло время создать возможности для того, чтобы оказать финансовую помощь оппозиции, тем, кто борется с режимом Путина, – отметил он. – Путин, по некоторым оценкам, располагает капиталом от 40 до 70 миллиардов долларов, по мнению еще одного человека его состояние составляет 200 миллиардов долларов. Все эти (деньги) накоплены за счет населения России».

Владимир Кара-Мурза напомнил сенаторам, что за 17 лет, прошедших после первого вступления Владимира Путина в должность президента России, в РФ не состоялись ни одни выборы, «которые были бы признаны независимыми». Активист упомянул о предследовании некоммерческих организаций, репрессиях в отношении участников мирных шествий и демонстраций, политических убийствах и о том, что сейчас в Российской Федерации насчитывается не менее ста политзаключенных.

«По-прежнему существуют организации, защищающие права человека, предоставляющие юридическую помощь жертвам политических репрессий, - подчеркнул Кара-Мурза-младший. – Мы никогда не просили США о политической поддержке. Все, о чем мы просим – будьте честными, говоря о том, что происходит в России».

Оппозиционер уточнил, что Соединенные Штаты должны «понимать разницу между Путиным и Россией», и любой будущий закон, принятый в рамках расширения антироссийских санкций, не может служить «средством наказания граждан России».

Владимир Кара-Мурза считает, что «Акт Магнитского», принятый Конгрессом США и вводящий финансовые и визовые санкции против высокопоставленных лиц в России, обвиняемых в нарушениях прав человека, является «наиболее пророссийским» законом из существующих сегодня. Кроме этого, эффективным средством противодействия кремлевской пропаганде должно, по мнению активиста, стать «распространение правды».

«Путинская пропаганда просто придумывает факты, так что стратегия противодействия должна заключаться в освещении того, что действительно происходит в России», - подытожил Кара-Мурза-младший.