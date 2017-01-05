Экс-генерал КГБ Олег Калугин о хакерских атаках и высылке российских дипломатов

ВАШИНГТОН – Высылка 35 российских дипломатов, последовавшая за официальным обвинением президента Обама в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на США и в попытке повлиять на президентские выборы, стала одним из самых громких дипломатических скандалов в истории отношений двух стран за последние четверть века. Какого развития ситуации можно ожидать в ближайшее время, могли ли использоваться закрытые российские дипломатические дачи в разведывательных целях, могут ли, в принципе, выдворенные российские дипломаты вернуться работать в Вашингтон? Обо всем этом в интервью нашему корреспонденту Вадиму Массальскому рассказал член совета директоров Международного музея шпионажа в Вашингтоне, а прошлом профессиональный разведчик, генерал КГБ и депутат Верховного Совета СССР Олег Калугин.

Вадим Массальский: Олег Данилович, прежде всего ваш прогноз, как это одно из последних решений уходящего президента Обама отразится на первых решениях избранного президента Трампа?

Олег Калугин: Обама пережил в общем-то трудное время с точки зрения американо-российских отношений. И он проявил, я скажу, большую сдержанность в отношении России, которая вела себя и ведет по-прежнему достаточно агрессивно. И не только на Ближнем Востоке, в Сирии – в частности. Но и в других точках земного шара. Это решение Обамы. И я уверен, что с уходом его – а это вопрос уже просто дней – новый президент склонен к установлению более дружественных отношений с Россией. И наверняка он проигнорирует многие вещи, которые Обама воспринимал очень близко к сердцу. Ну, даже сам факт, что Путин не пошёл на соответствующую акцию – «изгнание» американских дипломатов – это показатель того, что Обамы уже почти нет, а вот новый президент, возможно, отметит эти санкции против России.

В.М.: Практически те же самые люди, вы не исключаете, могут вернуться обратно? Или такой практики не бывает? Приезжают уже другие…

О.К.: Этот вопрос будет в частном порядке решаться… Может, некоторые и вернутся. Я не исключаю.

В.М.: Скажите, а как формируются вот эти списки дипломатических сотрудников, которых «изгоняют» из страны?

О.К.: Определяются лица для «изгнания» (выдворения) из страны официально спецслужбами. Контрразведкой. Она подготавливает материалы официальные для руководства Белого дома, который принимает решения. И туда вставляют фамилии лиц, которые по тем или иным причинам уже надоели своей бесконечной разведывательной деятельностью. Их ещё не поймали, но надо от них избавляться. Есть такие люди. Я знаком с такими людьми… И именно этот случай (высылка дипсотрудников – ред.) позволяет руководству страны при помощи советов спецслужб избавляться от неугодных лиц. В первую очередь – для спецслужб. Они, кстати, (эти лица) могут быть для Соединённых Штатов и для президента страны совсем не такими плохими, но спецслужбы имеют свои представления о том, что хорошо и что плохо. И иногда вот эти наиболее раздражительные фигуры в разведывательном сообществе являются первыми мишенями для «изгнания», первыми, кто страдает от этих политических разногласий.

В.М.: В прессе много писалось, показывались кадры вот этих двух российских дипломатических дач. Одна в Нью-Йорке. Вторая – здесь недалеко в Мэриленде, на побережье. И писалось, что эти дачи якобы могли использоваться в разведывательных целях.

О.К.: Эти дачи использовались российскими спецслужбами, но там не держали ничего такого, что могло бы дискредитировать эти дачи. В отличие от посольства и некоторых других учреждений, эти дачи были более уязвимы. И, конечно, американская контрразведка могла делать там, что угодно. Поэтому если они использовались, то только на каком-то времени определённом и только во время пребывания там представителей российских спецслужб. А так там ничего не оставляли.

В.М.: В общем, трудно представить, что хакерские атаки как-то были связаны с этими дачами?

О.К.: Ну, для хакерских атак, если они проводились эпизодически, эти дачи могли использоваться. Но с точки зрения системной «организации труда» хакеров, это всё делается с базовой позиции, то есть посольства.

В.М.: На ваш взгляд, сейчас разведсообщество США действительно едино в оценке причастности России к хакерским атакам? Или есть разные точки зрения? И действительно президенту не стоит ссориться с разведсообществом в Америке?

О.К.: Разведсообщество воспринимает приход к власти нынешнего руководства страны довольно сдержанно – а у меня здесь есть связи среди бывших сотрудников, а они, разумеется, поддерживают хорошие отношения с действующими сотрудниками американских спецслужб. Отношение в целом скептическое, потому что высказывания будущего президента, приступающего к своим обязанностям уже через несколько недель, вызывают у них (спецслужб) беспокойство. Но в тоже время в Соединенных Штатах я не помню случая, когда разведсообщество поднимало бы публично голос против руководства страны. В стране президент избирается народом, а руководители спецслужб назначаются им и другими высшими руководителями страны. Поэтому спецслужбы в Америке знают свое место и будут сдерживаться в своих публичных высказываниях. Хотя вполне допускаю, что в средствах массовой информации будет еще немало публикаций на этот счет, которые в какой-то мере будут дискредитировать возможные акции нового руководства страны в отношении не только России, но и других стран.