Суд отказался разъяснять решение о блокировке иммиграционного указа Трампа

ГОНОЛУЛУ – Федеральный судья в воскресенье отклонил просьбу правительства США разъяснить свое временное распоряжение о блокировке новой версии указа президента Дональда Трампа об ограничениях на въезд в страну.

Окружной судья Деррик Уотсон заявил, что в его решении нет ничего неясного, и что правительство не может требовать от суда провести разграничения, которые не сделали чиновники в судебных документах и в ходе прений сторон.

В минувшую среду Уотсон выпустил временный запретительный судебный приказ в ответ на судебный иск, поданный штатом Гавайи, придя к заключению, что в ограничениях на въезд содержатся «значительные и неопровергнутые свидетельства религиозной враждебности».

Через два дня министерство юстиции попросило Уотсона прояснить, относится ли его решение лишь к запрету на въезд граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением или также к приостановке приема беженцев в США со всего мира.

В воскресенье Уотсон обратился к федеральным чиновникам и властям Гавайев с вопросом, какие действия они хотят предпринять в отношении возможного продления его решения.

Трамп назвал решение суда на Гавайях примером «беспрецедентного превышения полномочий судебной власти» и дал понять, что оно будет обжаловано.

Аналогичные дела рассматриваются в штатах Вашингтон и Мэриленд. В общей сложности более шести штатов пытаются заблокировать указ президента.