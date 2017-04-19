Глава МВД США: «Сегодняшние риски – выше, чем в сентябре 2001 года»

Риски, с которыми сегодня сталкиваются США в некотором смысле выше, нежели те, с которыми столкнулись американцы 16 лет назад, в сентябре 2001 года.

Об этом во вторник в ходе выступления в Университете Джорджа Вашингтона заявил Министр внутренней безопасности США Джон Келли.

По его словам, Америка – это страна, которая постоянно является целью атаки, и угроза исходит как от обычных преступников и наркоторговцев, так и от тех, кто ненавидит Америку, ее свободы, законы и ценности.

«Нам угрожают несостоявшиеся государства, кибертеррористы, озлобленные контрабандисты и садисты-радикалы. Мы каждый день находимся под угрозой атаки», – заявил Келли, говоря о важности работы своего ведомства.

Среди главных угроз на сегодняшний день Министр внутренней безопасности выделил транснациональные преступные организации, которые во многом действуют как террористы, которые крадут, запугивают, убивают и эксплуатируют людей. Задача сотрудников подконтрольного ему ведомства – борьба с такими преступными образованиями.

Говоря о миграции, глава министерства подчеркнул необходимость проводить глубинные проверки особых групп мигрантов, чтобы иметь возможность выявить тех, кто стремится попасть в США не столько по экономическим причинам, сколько с преступными целями.

«Не каждый человек, который стремится попасть в США, бежит от бедности. Мы стоим перед лицом настоящей угрозы. Так называемые особые группы мигрантов, которые платят огромные деньги транснациональным преступным организациям, чтобы попасть в США», – сказал Келли, пояснив, что обычно такие мигранты приезжают из стран с высокой угрозой терроризма, которые враждебно настроены по отношению к США.



«Критически важный момент: мы не проводим в их отношении глубинную проверку. Не знаем их намерений, почему они приезжают в страну, – заявил министр. – Они незаметно пробираются в страну, живут среди нас, а мы совершенно не замечаем, на что они способны».

Помимо транснациональных преступных организаций, которые оказывают разрушающий эффект на безопасность страны, продолжает существовать террористическая угроза, которая, по мнению Келли, нисколько не снизилась со времени атаки на США в сентябре 2001 года.

«На какое-то время после атаки 11 сентября страна сплотилась, чтобы плечом к плечу противостоять этой ужасной атаке на наш уклад жизни, – напомнил Келли. – Однако по прошествии нескольких лет мы к этому привыкли и сейчас ставим под сомнение необходимость мер безопасности, которые были введены, чтобы защитить наших граждан; теперь нас лишили определенного комфорта, когда мы проходим досмотр в аэропортах, при посадке в самолет».

По мнению министра, угроза американскому укладу жизни не уменьшилась. «В действительности, угроза распространилась как раковая опухоль, и риски сегодня в некотором смысле выше, чем 16 лет назад, в сентябре 2011 года», – заявил Келли.