В России хотят запретить Свидетелей Иеговы

МОСКВА – В Верховный суд России поданы заявления от 22 крымских организаций Свидетелей Иеговы, которых в числе остальных зарегистрированных в стране общин данной христианской конфессии Министерство юстиции РФ требует ликвидировать, признать экстремистскими и конфисковать их здания. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России.

Свой иск в Верховный суд страны Минюст направил 15 марта нынешнего года. Всего в РФ зарегистрировано 396 организаций Свидетелей Иеговы, в которые входят 175 тысяч человек.

Для восьми тысяч верующих в Крыму, которые десятилетиями свободно исповедовали свою религию, эта новость стала полной неожиданностью, говорится в пресс-релизе Управленческого центра Свидетелей Иеговы. Местные религиозные организации иеговистов были зарегистрированы по инициативе российских властей в мае 2015 года.

«С тех пор они не получали от государства никаких претензий, штрафов или предупреждений, – утверждается в документе. – Поэтому они крайне недоумевают по поводу инициативы Минюста запретить их и признать экстремистскими».

Недопустимо применять несовершенное контртеррористическое законодательство против людей, которые хотят исповедовать свою веру

Более всего крымских Свидетелей Иеговы возмутило то, что Министерство юстиции объявило вне закона организации без привлечения их самих к участию в деле. Они напомнили, что право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам в РФ.

Ранее председатель американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия, сенатор Роджер Уикер, ее сопредседатель конгрессмен Крис Смит, а также член комиссии конгрессмен Ричард Хадсон выступили с заявлением в связи с требованием российского Минюста в судебном порядке запретить религиозную деятельность «Свидетелей Иеговы» в России на основании того, что они являются членами «экстремистской организации».

«Недопустимо применять несовершенное контртеррористическое законодательство против людей, которые хотят исповедовать свою веру, – заявил Уикер. – Российское правительство использует реальную угрозу насильственного экстремизма, чтобы окончательно уничтожить последние остатки свободы совести в стране. Это отвлекает от реальной борьбы с терроризмом. Я призываю российское правительство немедленно прекратить это судебное дело».

Они будут также собираться, молиться и так далее. Сталин ничего не смог с ними сделать, хотя их и ссылали на Север. Гитлер тоже ничего не смог сделать, хотя отправлял их в концентрационные лагеря и уничтожал физически

Главный редактор журнала «Религия и право», профессор и адвокат Анатолий Пчелинцев уверен, что обвинения в адрес российских Свидетелей Иеговы несовместимы с принципом свободы совести.

«Формально все вроде видимость законности (Минюстом) соблюдена, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Но на самом деле никакой экстремистской деятельности нет и в помине, она искусственно притянута за уши. Есть многочисленные видеозаписи, как (иеговистам) подбрасывают запрещенную литературу. И никаких мер в отношении этих лиц не было предпринято».

В случае принятия Верховным судом решения против Свидетелей Иеговы 175-ти тысячам верующих грозит уголовное преследование.

По словам Анатолия Пчелинцева, это будет «полное безумие».

«Конечно, однозначно будут и посадки, как это было в Таганроге, когда судили 15 человек ни в чем не повинных людей, – продолжил он. – Но основная часть (верующих) уйдет в подполье. Они будут также собираться, молиться и так далее. Сталин ничего не смог с ними сделать, хотя их и ссылали на Север. Гитлер тоже ничего не смог сделать, хотя отправлял их в концентрационные лагеря и уничтожал физически».

Можно не разделять их мировоззрения, можно относиться к ним по-разному. Но с точки зрения права, закона и Конституции они имеют полное право на существование

Главный редактор журнала «Религия и право» напомнил, что в начале 90-х годов Свидетели Иеговы были признаны в России жертвами политических репрессий и получили соответствующие удостоверения.

«Если сейчас их запрещают, то что – надо отбирать эти удостоверения у них обратно? – задается он вопросом. – А затем, спустя какое-то время, когда придет новый руководитель страны, опять им их выдавать? Странная логика получается. Мы не можем жить по Конституции, постоянно ищем врага – либо внешнего, либо внутреннего».

Как представляется профессору, при сохранении такой тенденции завтра на месте Свидетелей Иеговы могут оказаться представители других конфессий.

«Таким образом, нас опять строят всех в одну идеологическую шеренгу, – констатировал он. – Ни к чему хорошему это не приведет. Потому что там, где ущемляется свобода совести, государство обречено. По сути, оно саморазрушается».

По мнению Анатолия Пчелинцева, попытка запретить Свидетелей Иеговы - это уже не симптом, а очень и очень серьезная болезнь.

Им хорошо бы поучить историю религиозного движения в Советском Союзе, где ничего не смогли поделать с альтернативными церквями

«Можно не разделять их мировоззрения, можно относиться к ним по-разному. Но с точки зрения права, закона и Конституции они имеют полное право на существование. В противном случае мы станем первым государством в современном мире, которое запретит Свидетелей Иеговы», – резюмировал он.

Организации Свидетелей Иеговы действуют более чем в двухстах странах и насчитывают миллионы членов.

Член совета директоров российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы, правозащитник Валерий Борщев согласен, что притеснения Свидетелей Иеговы противоречат принципам свободы совести.

«Никакой экстремисткой деятельности Свидетели Иеговы не занимаются, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Да, у них есть некоторые спорные положения, которые смущают других. Например, запрет на переливание крови. Но это дискуссионный вопрос».

В любом случае это не имеет никакого отношения к экстремистской деятельности, убежден Валерий Борщев.

«Все обвинения в их адрес несправедливы и антиконституционны, – подчеркнул он. – Это нарушение принципов свободы веры и совести, заложенных в Конституции, и серьезный тревожный звонок обществу. Мы должны отнестись к этому с большим вниманием».

По оценке правозащитника, люди, которые придумали этот иск, они не знают природы религиозных организаций.

«Им хорошо бы поучить историю религиозного движения в Советском Союзе, где ничего не смогли поделать с альтернативными церквями. И сейчас произойдет то же самое. Более того, это противостояние обострит конфликт. Потому что члены организации будут чувствовать, что у них есть некая миссия, и это только усилит их ригоризм», - заключил он.

Согласно Хельсинкскому Заключительному акту, подписанному 57 странами-участницами ОБСЕ, в том числе и Россией, «государства-участники будут признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».