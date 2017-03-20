Министры России и Японии обсудили проблему спорных островов и вопросы безопасности

ТОКИО – В Токио в понедельник прошла встреча министров иностранных дел и обороны Японии и России. Обе стороны выразили надежду, что обсуждение совместного освоения островов, на которые претендуют обе страны, приблизит их к урегулированию территориального спора, препятствующего заключению мирного договора.

Это первые переговоры в формате «2+2» после аннексии Россией украинского Крыма.

Однодневная встреча в основном посвящена вопросам региональной безопасности, в частности, наиболее эффективному реагированию на северокорейские ракетные запуски и ядерную программу КНДР.

Еще до начала переговоров российский МИД сообщил, что его представители поднимут вопрос о планах США и Южной Кореи развернуть передовую систему ПРО THAAD, вызвавших сопротивление Китая и России.

В повестку дня встречи также были включены вопросы о совместных усилиях в борьбе с терроризмом и наркоторговлей.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым, а глава японского военного ведомства Томоми Инада провела переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Четыре министра также провели совместные переговоры по международным и двусторонним вопросам.

В последний раз японско-российские переговоры в формате «2+2» проходили в ноябре 2013 года. Дальнейшие встречи были отложены из-за кризиса в Украине и присоединении Японии к санкциям против Москвы.

От переговоров в Токио не ожидают прорыва в урегулировании претензий на острова, расположенные к северу от Хоккайдо – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, – которые оказались под контролем России после поражения Японии во Второй мировой войне.

Однако теперь Москва и Токио видят больше возможностей для договоренностей о совместном развитии рыболовства, туризма и других направлений, которые могут помочь преодолеть разногласия.

Кисида заявил, что намерен «ускоренно» работать над заключением мирного договора, особенно через достижение прогресса в совместном экономическом освоении островов.

С ним согласился Лавров, который в своем выступлении перед началом переговоров заявил, что совместное освоение станет важным шагом для создания надлежащих условий для заключения мирного договора.

Ранее представитель МИД Японии сообщил, что Токио выразит озабоченность по поводу размещения российских противокорабельных ракетных комплексов на Итурупе и другой военной деятельности на оспариваемых островах, и потребует от Москвы объяснений. За рамки этого японские власти пока выходить не намерены, сообщил чиновник, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Представители Японии также сообщали, что в ходе переговоров будет обсуждаться организация визита премьер-министра Синдзо Абэ в Москву позднее в этом году. Кроме того, будет обсуждаться организация визитов на острова их бывших японских жителей, сообщили они.